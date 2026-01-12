La Laguna contará con un Centro de la Cultura Gitana, que se ubicará, en concreto, en un nuevo edificio que se construirá en un solar municipal situado en la calle Rector José Escobedo y González Alberu, en el barrio de El Rocío en La Cuesta.
Para ello, el presupuesto de este 2026 del área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento incluye una partida de 148.000 euros para la redacción del proyecto, bien sea a través de licitación o de encomienda, y donde se concretarán los detalles y características de este nuevo centro, según información desde el área.
Esta actuación se realiza en consenso con la Asociación de Mujeres Gitanas Romi Kamela Nakerar, cuya presidenta, Josefa Santiago, valoró que “para nuestra comunidad sería un sueño hecho realidad y una promesa cumplida por el alcalde de este municipio, Luis Yeray Gutiérrez, que se comprometió con nosotros a llevar a cabo esta propuesta”.
“Nuestra idea es que este centro albergue la oficina de atención a mujeres gitanas y sus familias, con un espacio lo suficientemente grande para celebrar eventos de todo tipo (reuniones, encuentros, etcétera), infraestructuras específicas para oficinas, recursos para las mujeres que lo necesiten y otros espacios que nos ayudarán a la integración y el desarrollo de la comunidad gitana a todos los niveles”, explicó.
La Asociación de Mujeres Gitanas Romi Kamela Nakerar nació en 1996 en el lagunero barrio de La Candelaria y desde entonces realiza múltiples proyectos y actividades enfocadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad gitana y sus familias en Canarias, buscando crear redes de apoyo con diferentes sectores de la población lagunera.
Además, cada 8 de abril celebra la Gala de Premios Romí y desde 2014 impulsan el Festival Internacional Flamenco Romí Ciudad de La Laguna, con el apoyo del ayuntamiento, que justo celebró su última edición el jueves y viernes de la pasada semana.
Plaza desde 2023
Por todo ello, en octubre de 2023, el ayuntamiento dedicó una plaza en La Cuesta (en la calle Tazacorte) a Josefa Santiago “como un recuerdo y reconocimiento a la excelente labor desarrollada por la homenajeada en su defensa por la igualdad real de derechos y oportunidades para las mujeres y niñas de la comunidad gitana, en pro de la ciudad de La Laguna”, destacó el alcalde del municipio el día de la inauguración de la plaza.