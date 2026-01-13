La Laguna creó seis empleos al día en 2025, hasta alcanzar 71.695

La Laguna aumentó el empleo durante el pasado año en 2.335 personas, el 3,3%, lo que supone que, de media, cada día se generaron seis nuevos puestos de trabajo, según los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de diciembre, que cifran en 71.695 el total de empleos en el municipio.
Además, el paro se redujo de manera importante durante el pasado ejercicio, hasta tocar su mínimo en casi 18 años, desde abril del año 2008, en línea con lo que viene sucediendo en los últimos meses en el conjunto de Canarias pero con la particularidad de una bajada interanual tres puntos superior a la media regional (-6,4%).
Así, el municipio cerró el año con 11.274 personas desempleadas, 1.202 menos que al final de 2024, lo que implica un descenso del 9,6%.
Los datos por sectores muestran una bajada generalizada, especialmente visible en comercio (-9,6%), hostelería (-11,5%) y construcción (-9,7%). La industria redujo también sus cifras de parados, el 15,4%, mientras que la agricultura apenas participó del descenso general, con el 2,7% menos.
En cuanto a los empleos creados durante el año pasado, si bien en su mayoría fueron por cuenta ajena, la cifra de trabajadores autónomos que cotizan en el municipio alcanzó un máximo, con un total de 9.830.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, valoró el conjunto de los datos, “que demuestran que continuamos siendo una de las locomotoras económicas de Canarias, y esa pujanza se traduce en la creación de empleo estable y, por tanto, en mayor bienestar para las personas.
La Laguna es un municipio que ofrece garantías a la hora de invertir, que favorece el emprendimiento y que facilita las oportunidades de negocio, y todo ello repercute en la buena salud del mercado laboral”.
Se da la circunstancia de que al cierre del año pasado el número de mujeres con empleo superó al de hombres, con 36.180 frente a 35.515. En concreto, el comercio, las actividades sanitarias y la educación concentraron el mayor número de empleos femeninos radicados en La Laguna. No ocurre igual con el desempleo, que afecta en mayor medida a las mujeres, que suman el 57% del total de los parados laguneros , con 6.408, frente al 43% de los hombres, con 4.866.
Por edades, los menores de 25 años, que representan solo el 5% del total de personas desempleadas, 562, redujeron sus cifras de desempleo un 17%.
El problema del paro de larga duración, especialmente asociado a los mayores de 45 años,afecta a La Laguna de manera similar al conjunto de Canarias. El 62% supera esa edad y prácticamente la mitad de los desempleados laguneros lleva más de un año en esa situación.