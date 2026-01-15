La Laguna, escenario del estreno nacional del festival de cine de montaña número uno de Europa 

El festival de cine de deportes de montaña número uno en Europa, el European Outdoor Film Tour, abre su gira por España en San Cristóbal de La Laguna, lugar de estreno y de despegue de un circuito que lo llevará desde Canarias a una decena de ciudades del país.
Con seis nuevas películas, el domingo 18 de enero, el EOFT estrena una edición en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, con cortos de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Francia y Reino Unido.
Hace casi 26 años, el festival se comprometió con una idea a la que sigue siendo fiel: proteger y defender las salvajes y divertidas montañas, que son hábitat y línea de vida, y están en peligro de extinción.
El objetivo del EOFT es usar el cine para acercar esta problemática, porque la comprensión solo es posible en su conjunto como colectivo y es la clave para conservar y preservar el medio natural como elemento fundamental de toda la vida en el planeta.
Este impulso, que es ADN del EOFT desde el principio, ha ido experimentando un efecto dominó en cada programa, en cada evento y durante más de dos décadas.
Esta nueva edición acerca historias de superación, retos personales, relatos de vida, ingenio y humor con el escenario único y desafiante de los lugares más altos y los climas más radicales del planeta.
Con su estreno en Tenerife el 18 de enero, se prende la mecha de una temporada que pasa por 27 países del mundo en más de 550 eventos con 350.000 espectadores en sus casi 26 años de historia. El EOFT renueva riesgo, adrenalina y emociones para servir de inspiración a los aventureros y entusiastas del deporte al aire libre con historias de protagonistas apasionantes y paisajes espectaculares, en un festival comprometido y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En esta edición, el festival no tiene un único rostro, sino el de los cuatro amigos protagonistas de ‘Días salvajes’ (Wild Days), el viaje de Aurel, Chris, Hélias y Alex de 50 días en Alaska. La idea de la autonomía total los lleva en este corto francés de 44 minutos, a una exigente travesía por el macizo del Denali en Alaska, lejos de la civilización y con un objetivo decidido y descabellado: alcanzar el océano, en esquís, trineos de expedición y balsas flotantes.
Con 30 minutos de deporte de altura, ‘Gipfeli de Suiza’ (Gipfeli of Switzerland) es un viaje tan loco como dulce para el estudiante Tobias Renggli, que decidió subirse a la bici y calzarse las botas de montaña para recorrer los 26 cantones suizos hasta alcanzar sus puntos más altos. Este reto no será solo ir más alto, más rápido y más lejos, sino sobrevivir a altibajos, experiencias de vida gracias a muchos gipfelis, un dulce suizo que le acompañará como recompensa en su objetivo de conquistar las montañas heladas.
“Eso puedo hacerlo yo”. Con esta frase tan sencilla y llena de significado arranca la aventura y el reto personal de Sheri Tingey en ‘Sheri’, un corto de producción estadounidense que cuenta en primera persona una historia de vida, de constancia y genialidad. Sheri Tingey lleva toda una vida moldeando el mundo y su ropa a su gusto, una mentalidad que le llevó a hacerse un hueco en la industria de las actividades al aire libre.
Elladj Baldé, patinador profesional, narra en los paisajes más salvajes y bellos de Canadá su viaje personal desde el sueño olímpico al hielo virgen, con un corto de seis minutos en el que este patinador de color rompe sus propios planes para reencontrarse en lo personal y profesional en las entrañas de la naturaleza.
En ‘Freja ha vuelto’ (Freja’s back), la traducción da pistas de lo que el EOFT quiere contar a través de esta producción inglesa, en la que el espectador regresa a la montaña con la polifacética escaladora Freja Shannon después de que sufriese una grave caída en la cara norte de Les Droites, en los Alpes franceses, que le provocó una fractura de espalda.
Pura adrenalina, paisajes que cortan el aliento y tres minutos de vuelo sin miedo al vértigo son algunas de las claves de ‘Suelta la línea’ (Drop the line), la historia de Anthony Dutruy que ha encontrado un nuevo reto en el speed riding para llevar al espectador a volar con él por pistas con las que muchos aficionados al esquí solo pueden soñar.
El European Outdoor Film Tour, en versión original, con subtítulos en castellano y traducción en lengua de signos, usa el cine para mover corazones, sensibilizar, promocionar y divulgar la protección y conservación de los espacios naturales, alineándose con la Agenda 2030 de Economía Circular de las Naciones Unidas y también del Gobierno de España, en concreto en sus instrumentos de “Sensibilización, Formación, Participación y Divulgación”.
Este festival, original de Alemania, a través de la productora alemana Moving Adventures GmbH, es promovido y distribuido en España y Portugal por Kinema Producciones SL y cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna, la Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, la revista especializada Kissthemountain, Top Time Eventos, Running Project Canarias, el Área de Cultura de la Universidad de La Laguna, la Federación Canaria de Deportes de Montaña y Escalada FECAMON, la casa rural Refugio Entrebrumas y es orgulloso colaborador de los proyectos sociales como ‘Montañas de vida’, ‘Montaña para Todos’ o AFES Salud Mental por nombrar algunas.