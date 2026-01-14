‘Las primeras’, una película documental sobre K-Narias, se estrena el jueves en los Cines Yelmo Meridiano

Los Cines Yelmo Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife, serán este jueves el escenario del estreno de Las primeras, un largometraje documental que fija su mirada en K-Narias, el dúo musical conformado por las hermanas Loida y Gara Hernández Rubio. Producida y financiada por Videoreport Canarias, Las primeras narra “la desconocida historia de unas chicas de barrio que se convirtieron en pioneras en el mundo del reguetón, propulsoras de la música urbana y auténticas embajadoras musicales de nuestra tierra en medio mundo”, tal y como detallan desde la productora.
UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN
“Dos mujeres que abrieron el camino a las actuales reinas de la música urbana -destacan en el texto de presentación del documental-, desde Rosalía a Karol G, pasando por la Mala Rodríguez e Ivy Queen, tras ser las únicas europeas en abanderar estos ritmos en el evento más relevante del género latino en Nueva York, junto a las principales figuras del momento, como su padrino Don Omar. Veinte años después de que estas hermanas gemelas vendieran millones de discos y engendraran un masivo fenómeno fan en Latinoamérica, las K-Narias narran por primera vez su historia de redención y superación”.
A partir de las 19.00 horas, los Cines Yelmo Meridiano (Avenida Manuel Hermoso Rojas, nº 16) abrirán sus puertas a lo que ha sido concebido como una fiesta musical y cinematográfica a la que asistirán sus protagonistas junto al equipo técnico y artístico del documental, medios de comunicación y numerosas personalidades de la cultura.
El largometraje, explican desde la productora, es el fruto de más de dos años de trabajo documental, en los que un amplio equipo artístico ha rastreado más de 150 horas de grabaciones inéditas. “Esta historia del grupo pionero del reguetón en nuestro país cuenta con la participación de decenas de fuentes repartidas por América Latina, Estados Unidos y Europa”, apostillan.
Loida y Gara narran en primera persona el precio de ser pioneras, “así como los estigmas y traumas de su infancia, que arrastraron por los escenarios de medio mundo. Una catarsis frente a demonios y fantasmas que hoy, 20 años después de su paso de la marginalidad al éxito, comparten en este largometraje documental en el que artistas, productores y críticos musicales ayudan a comprender la auténtica dimensión de las K-Narias, cuyo talento las llevó a convertirse en Las primeras”.