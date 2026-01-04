LLuvias intensas, viento fuerte y frío: la Aemet avisa de lo que llega a Canarias y las horas y zonas más afectadas

Canarias vuelve a esperar lluvias este lunes, nuboso y con probables precipitaciones intensas en zonas del norte de varias islas pero más débiles en el resto del territorio, acompañadas de vientos incluso muy fuertes localmente y bajadas de temperaturas ligeras, según la Agencia Estatal de Meteorología.
La máxima será de 21 grados en ambas capitales del archipiélago y la mínima de 17 en Las Palmas de Gran Canaria y de 16 en Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia viento del noroeste o noreste y arreciando por la tarde, sin descartar rachas locales ocasionalmente muy fuertes.
En las aguas de Canarias se esperan vientos del noroeste y fuerza 3 a 5, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.
La predicción del tiempo en Canarias para el lunes:
Lanzarote. Intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos y ocasionales, sin descartar que puedan ser localmente fuertes hasta primeras horas de la mañana. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte arreciando por la tarde.
Fuerteventura. Intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos y ocasionales que irán remitiendo durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en las mínimas del interior. Viento de componente norte arreciando por la tarde.
Gran Canaria. Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a cubiertos en el norte, donde se esperan lluvias que podrán superar los 40 litros en 12 horas en especial en medianías durante la segunda mitad del día. No se descartan precipitaciones ocasionales en el resto de vertientes, más probables en el este. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en las máximas de la vertiente norte. Viento del noroeste tendiendo a noreste y arreciando por la tarde, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes expuestas y en zonas altas de las cuencas de Tejeda y de Tirajana al final del día.
Tenerife. Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a cubiertos en el norte, donde se esperan lluvias que podrán ser persistentes en medianías durante la segunda mitad del día. Probables precipitaciones ocasionales en el resto de vertientes. Temperaturas en ligero descenso, más acusado localmente y con heladas débiles en cumbres centrales. Viento del noroeste tendiendo a noreste y arreciando a partir del mediodía, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste al final del día.
La Gomera. Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a cubiertos en el norte, donde se esperan lluvias. No se descartan precipitaciones de carácter débil y ocasional en el resto de vertientes. Temperaturas en ligero descenso en general, más acusado en la vertiente norte. Viento del noroeste tendiendo a noreste y arreciando a partir del mediodía, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes y cumbres expuestas.
La Palma. Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a cubiertos en el norte y este, donde se esperan lluvias que podrán ser persistentes durante la segunda mitad del día en especial en el noreste. Temperaturas en ligero descenso en general, más acusado en la vertiente norte. Se podrán dar heladas débiles en cumbres. Viento del norte tendiendo a noreste y arreciando a partir del mediodía, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste al final del día.
El Hierro. Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias ocasionales. Temperaturas en ligero descenso en general, más acusado en la vertiente norte. Viento del noroeste tendiendo a noreste y arreciando a partir del mediodía, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste al final del día.