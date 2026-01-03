Lluvias moderadas en Canarias: la previsión de la Aemet para hoy

La previsión del tiempo en Canarias para este sábado indica que habrá un predominio de los cielos nubosos al norte y oeste, con probables lluvias que podrán ser moderadas, sobre todo en medianías y durante la primera mitad del día, abriendo a claros ocasionales en el oeste tras el mediodía, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto de zona, se esperan intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en vertientes norte y este. Los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del oeste-noroeste moderado, con intervalos de fuerte. Además, podrán haber rachas localmente muy fuertes en cumbres centrales, la dorsal, medianías altas del sur y vertientes norte del área metropolitana de Tenerife. Al final del día, la situación tenderá a disminuir y las rachas muy fuertes quedarán restringidas a cumbres centrales.
Habrá predominio de cielos nubosos al norte y oeste de Gran Canaria con probabilidad de lluvias débiles localmente moderadas, más probables en medianías del oeste donde pueden ser persistentes; y con intervalos nubosos en el resto de zonas sin descartar alguna lluvia débil y ocasional.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, el cielo estará nuboso con precipitaciones débiles localmente moderadas, mientras que a partir del mediodía tenderá a intervalos nubosos y las lluvias serán menos probables y más ocasionales.
Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 17ºC de mínima y los 21ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado con intervalos de fuerte de componente oeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres y medianías del norte.