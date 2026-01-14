Los relatos de las Islas ‘vuelven a escribirse’ en IsLABentura 2026

El Gobierno regional acaba de abrir la quinta edición de IsLABentura Canarias, el laboratorio de guiones para cine y televisión que, tras cuatro años, ha dado como fruto más de medio centenar de historias vinculadas con las Islas, una veintena de las cuales se hallan en camino de convertirse en películas o series, de la mano de diferentes productoras del país.
Los detalles de la nueva entrega fueron dados a conocer este martes por el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa; la coordinadora de Canary Islands Film, Natacha Mora, y la directora de IsLABentura Canarias, María José Manso.
Este año son 16 las plazas que el laboratorio ofrece a guionistas de cualquier parte del mundo, siempre que presenten una idea de relato en español y con Canarias como referente de su historia. Quienes resulten seleccionados dispondrán de seis meses para darle forma de guion, labor para la que contarán con el asesoramiento de destacados profesionales del país. Como siempre, la edición acabará con un encuentro con productoras que puedan estar interesadas en llevarlas a la pantalla.
Organizado por la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas, a través de Canary Islands Film y con la colaboración de los siete cabildos y Proexca, las condiciones del programa se pueden consultar en el sitio web www.islabenturacanarias.com. El plazo de presentación estará abierto hasta el 22 de febrero.
‘GODA’
Tras cuatro ediciones, se han generado 58 guiones, de los que 18 están actualmente en alguna etapa del largo proceso que concluye con el estreno en las pantallas, trabajando ya con productoras interesadas. El pasado año, Elástica Films, productora de la multipremiada Romería (Carla Simón, 2025), firmó contrato con uno de los guiones del laboratorio, antes incluso de finalizar la edición: Goda, de Katia Klein, centrado en Lanzarote. Otro gran estudio nacional se hizo con el contrato de un guion de animación y existen también contactos avanzados para plasmar más historias.
De años anteriores, varios cuentan con la mayor parte de la financiación para abordar su rodaje, como Especies distintas (Laura Pérez), centrado en La Gomera, y Fiesta Negra (Guillermo Magariños), en Lanzarote. Ambos largometrajes cuentan con la ayuda a la producción del Gobierno de Canarias y otros tres han obtenido la de al desarrollo: Tierra (Arima León), La Cathédrale (Eduardo Cubillo) y Un supermercado en Tigaday (Javier Morala).
Al equipo de profesionales que velará para que cada historia seleccionada tenga el mejor guion audiovisual posible se suman este año Sara Bamba, Yolanda Barrasa y Borja Santaolalla. Curro Royo, Gianmarco Serra, Isabel Herguera, Pablo Bartolomé, Arantxa Cuesta y Alba Lucío repiten.
FORMACIÓN
A la convocatoria puede presentarse cualquier guionista que desee desarrollar, en el plazo de seis meses, un guion de ficción o de animación basado en las Islas y en español. A partir del 22 febrero, el equipo de tutorización dispondrá de un mes para seleccionar a los participantes. De las 16 las plazas, 8 se reservan a guionistas con residencia en Canarias, aplicando también criterios de igualdad y de equilibrio de historias por islas. Tras la selección, habrá tres encuentros presenciales, en Tenerife (abril), La Gomera (julio) y Gran Canaria (octubre), este último para presentar los guiones a productoras, además de entregar los premios en la gala de clausura.
En el ámbito formativo, los talleres estarán orientados al apoyo grupal en el proceso de creación (impartido por María Elizaga), análisis de guion grupal (Elina Fessa), pitch y marketing (Cristina Merino), proceso creativo (Enrique Buleo), montaje y guion (Emma Tussel), arte y guion (César Macarrón), creación de personajes (Diana Rojo), psicoanálisis de personajes (María Elizaga), dirección de actores y actrices (Natalia Mateo) y la música en el guion (Arturo Olea).