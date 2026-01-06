El primer premio de la Lotería del Niño cae en Canarias

El 06703, premiado con dos millones a la serie y 200.000 euros al décimo en la Lotería del Niño, ha sonreído a Tenerife y Gran Canaria. El premio, muy repartido, ha ido a parar a la Isla, en varios administraciones, como la que se ubica en el Corte Inglés santacrucero. El 06.703 fue vendido también en Granadilla, en La Chasnera.
En concreto, el número afortunado con el primer premio ha sido vendido en Tacoronte, el centro comercial de El Corte Inglés de Santa Cruz de Tenerife, la administración de la calle Bethencourt Alfonso de la capital tinerfeña y en la Cruz Santa, en Los Realejos.
También en Tenerife el número agraciado se ha distribuido en El Tanque, Guargacho, una gasolinera en Abades (Arico), Puerta Canseco en Santa Cruz de Tenerife, el aeropuerto de Los Rodeos, Los Andenes en Taco, Las Caletillas, Garachico, Icod de los Vinos y la gasolinera de Granadilla de Abona.
Además en Gran Canaria el número afortunado ha sido distribuido en la administración de la Plaza del Pilar de la capital grancanaria, en Arinaga, Firgas y Moya.
Por el contrario ni el segundo premio, el 45.875, ni el tercero, el número 32.615, han sido consignados en Canarias.
Resto de terminaciones de la Lotería del Niño
El sorteo también ha repartido premios para dos extracciones de cuatro cifras, 14 extracciones de tres y cinco extracciones de dos.
Las extracciones de cuatro cifras, premiadas con 350 euros por décimo, han sido 3.682 y 1.829.
Por su lado, las extracciones de tres cifras, premiadas con 100 euros el décimo, han sido 367, 643, 156, 325, 511, 58, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248. Además, las extracciones de dos cifras, premiadas con 40 euros al décimo, han sido para los números 27, 54, 37, 44 y 94.
Por último, los reintegros, premiados con 20 euros al décimo, han sido el 3, el 1 y el 0.