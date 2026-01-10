La Lotería Nacional deja varios premios en Canarias

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional, celebrado este sábado 10 de enero, ha repartido parte de la fortuna en Canarias, concretamente en Lanzarote, donde ha caído el segundo premio del sorteo.
El número agraciado ha sido el 46.705, consignado en la Administración de Loterías nº1 La Campesina, situada en la Avenida Islas Canarias, dentro del Hotel Los Zocos.
Un premio muy repartido por toda España
El segundo premio está dotado con 300.000 euros al número (30.000 euros por décimo) y ha estado muy repartido por distintos puntos del país. Además de Costa Teguise, la suerte también ha llegado a localidades como Benidorm, Oviedo, Madrid, Pontevedra, Salamanca, Portugalete y Cruz Santa, entre otras.
Este reparto ha permitido que el premio beneficie a numerosos jugadores en diferentes comunidades autónomas, incluido el Archipiélago canario, que vuelve a figurar entre los territorios agraciados.
El primer premio, íntegro para Segovia
El primer premio del sorteo, dotado con 1.500.000 euros al número, ha recaído íntegramente en Segovia. El número ganador ha sido el 77.314, vendido en un despacho receptor ubicado en la calle Juan Bravo.
El tercer premio también deja dinero en Canarias
El tercer premio, con una dotación de 150.000 euros al número (15.000 euros por décimo), ha correspondido al 38.366 y también ha tenido una amplia distribución.
En el caso de Canarias, este premio ha dejado boletos agraciados en Telde y en Puerto de la Cruz, sumándose así a otros puntos del territorio nacional donde también se vendieron décimos premiados.
Reintegros del sorteo
Por último, los reintegros del sorteo han recaído en los números 4, 5 y 7, permitiendo recuperar lo jugado a quienes tenían décimos terminados en esas cifras.