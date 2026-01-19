Buscan a Luz Marina, desaparecida en Canarias

SOS Desaparecidos ha activado una alerta este lunes para localizar a Luz Marina M. M., quien se encuentra desaparecida en Canarias desde ayer domingo, 18 de enero de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria.
Luz tiene 57 años, mide 1,50 metros de estatura, es de complexión normal, tiene el pelo castaño y los ojos marrones.
Desde la asociación apelan a la colaboración ciudadana para localizar lo antes posible a este última desaparecida en Canarias (868-286-726).
¿Por qué hay tantas desapariciones en Canarias?
El dato llama la atención: Canarias es una de las comunidades con más desapariciones de toda España, según el Informe Anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), presentado por el Ministerio del Interior.
Durante 2024 se registraron 4.502 denuncias por desaparición en las Islas, una cifra solo superada por Andalucía (5.873), pero que coloca al Archipiélago por encima de Madrid (4.434) y Cataluña (3.622).
En proporción a su población, Canarias es la región más afectada del país.
Además, una de cada seis desapariciones activas en España ocurre en las Islas, lo que revela un problema estructural y persistente.