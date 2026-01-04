Maduro, capturado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer en rueda de prensa que la incursión militar llevada a cabo por el Ejército de su país en Venezuela en horas de la madrugada local ha permitido la captura del presidente del régimen bolivariano, Nicolás Maduro, a la par que anunció que EE.UU. “se hará cargo” del gobierno de dicha nación petrolera.
“Ya hemos llegado, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos, nos vamos a hacer cargo, en esencia, para que la transición sea posible”, explicó Trump desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.
Trump describió un futuro para Venezuela en el que las “enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo” se gastarán “miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura que está muy dañada, la infraestructura petrolera, y comenzarán a ganar dinero para el país”.
Sin embargo, las instituciones venezolanas controladas por el ‘chavismo’ que aupó a Maduro al poder, continúan en funcionamiento y la que sería su ‘número dos’ a nivel político, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, inclusó llegó a exigir una “prueba de vida” a Estados Unidos que confirmase el bienestar de Maduro y su esposa (igualmente capturada por los militares estadounidenses), si bien posteriormente EE.UU. facilitó imágenes del sucesor de Hugo Chávez, que anoche era conducido en un barco de la Navy rumbo a Nueva York.
Asimismo, Caracas solicitó formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la “agresión criminal” de Estados Unidos. Venezuela denuncia “un conjunto de ataques armados brutales” de Estados Unidos contra instalaciones civiles y militares en Caracas y otras ciudades de Miranda, Aragua y La Guaira. “Tropas especiales estadounidenses están ejecutando ataques en diversos puntos del territorio nacional con helicópteros y aviones”, sostuvieron.
El ataque estadounidense “muestra su verdadero rostro: se trata de una guerra colonial para destruir nuestra forma republicana de gobierno, libremente decidida por nuestro pueblo e imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales, entre ellos la mayor reserva de petróleo del mundo”.
La incursión militar estadounidense fue realizada en dos oleadas de helicópteros de las fuerzas especiales, una primera que atacó las defensas antiaéreas venezolanas y la segunda, la fuerza de extracción que fue la que realmente apresó y sacó a Maduro de Caracas.
Durante la denominada Operación Resolución Absoluta uno de los helicópteros militares fue alcanzado por fuego venezolano, pero pudo regresar a la base. En total fue una operación en la que participaron 150 aparatos de la aviación estadounidense y que se resolvió en dos horas y 20 minutos, entre las 2.00 y las 4.29 horas.
Como se adelantó, Maduro se encontraba anoche en el ‘USS Iwo Jima’, escala previa de su traslado a Nueva York, donde está acusado de “participar, perpetuar y proteger una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”, según el pliego de cargos publicado por el Departamento de Justica de Estados Unidos.
La imputación que incluye también a la mujer de Maduro, la primera dama Cilia Flores, así como al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y al hijo único de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, vincula al presidente de Venezuela con cárteles del narcotráfico y “violentos grupos narcoterroristas” que “se nutrían de las ganancias de la cocaína”.
“Estas organizaciones narcoterroristas no solo trabajaban directamente con altos funcionarios venezolanos y les enviaban ganancias, sino que también proporcionaban cobertura policial y apoyo logístico para el transporte de cocaína a través de Venezuela, a sabiendas de que sus socios narcotraficantes la transportarían hacia Estados Unidos”, señala el pliego, publicado por la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, en su cuenta de X.
Además, EE.UU. acusa a Maduro, como ministro de Exteriores entre 2006 y 2008, de vender “pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes para facilitar el traslado el producto de la droga de México a Venezuela bajo cobertura diplomática”.
Por su parte, la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, celebró la noticia de la captura de Maduro y aseguró que ha llegado “la hora de la libertad”. Así, reclamó al Ejército venezolano que reconozca a Edmundo González como presidente del país.
Sin embargo, Trump expresó serias dudas sobre Machado, premio Nobel de la Paz, porque considera que no cuenta con el respaldo suficiente entre la población. “Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país”, ha indicado en rueda de prensa.
Trump, en términos generales, ha defendido su acción en Venezuela como un nuevo ejemplo de su política exterior para el continente. “El dominio americano en el hemisferio occidental jamás volverá a quedar en entredicho”, remachó el presidente.