La mejor hamburguesa de España podría estar en Canarias: estas son las 34 seleccionadas

Las Islas Canarias se vuelven a colar en una nueva edición del campeonato a la mejor hamburguesa de España. Del 29 de enero al 1 de marzo, un total de 34 hamburgueserías del Archipiélago participarán en la sexta edición de Best Burger Spain, el campeonato nacional que reúne a 430 establecimientos de todo el país en busca del título a la Mejor Hamburguesa de España 2026.
Durante algo más de un mes, los locales participantes pondrán a prueba su creatividad, técnica y sabor con propuestas originales que competirán tanto por el reconocimiento autonómico como por el premio nacional. El certamen se ha consolidado como una de las citas gastronómicas más populares del calendario, con un formato que combina la valoración del público con la evaluación de expertos del sector.
Los consumidores vuelven a ser protagonistas del campeonato. Desde el 29 de enero hasta el 1 de marzo, cualquier persona podrá degustar las hamburguesas participantes y votarlas teniendo en cuenta la calidad del pan, la carne, la combinación de ingredientes y el sabor global. Además, quienes participen en la votación entrarán en el sorteo de un Apple Watch, siempre que sigan las redes oficiales del concurso en Facebook e Instagram (@campeonatodehamburguesas).
Junto al jurado popular, un equipo de inspectores especializados y profesionales de la gastronomía recorrerá España para visitar a todos los establecimientos y emitir su valoración. De la suma de ambas puntuaciones saldrán los finalistas, que se enfrentarán en una cata ciega el 10 de marzo en Madrid, ante un jurado profesional. Tras la deliberación, se celebrará la entrega de premios en El Puerto de El Escondite.
Participantes de Islas Canarias
Las hamburgueserías que representan a Canarias en esta edición de Best Burger Spain son:
• ¡OH!, QUE BUENO (Las Palmas de Gran Canaria)
• 400 Grados (Santa Cruz de Tenerife)
• All or Nothing (Las Palmas de Gran Canaria, Telde y La Laguna)
• Axel Smash (Las Palmas)
• Buenrollito (Los Llanos de Aridane)
• Cafetería Estación Mozaga (San Bartolomé)
• Chef Deniz (Las Palmas)
• Craft Burger Bar (Adeje)
• Dedos (Arona y Adeje)
• El Búnker de Costumbres Argentinas (Marpequeña)
• El Saman Foodtruck (Breña Baja)
• Está Rico (Santa Cruz de Tenerife)
• Ficus Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria)
• Fusion Burger (Candelaria, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife)
• Ghio’s Burger Crafters (Santa Cruz de Tenerife)
• Hangar Café (Tacoronte)
• La Espuma Burger (Santa Cruz de Tenerife)
• La Quicara (Las Palmas de Gran Canaria)
• La Ruta Cervecería (Meloneras)
• M&C La Villa (Santa Brígida)
• Madre Mía! (El Médano)
• Malditas smashburger (Las Palmas de Gran Canaria)
• Mostazza (Santa Úrsula y Candelaria)
• Pablo’s Escoburger (Meloneras)
• Smash Hub (Puerto de la Cruz)
• Viena30 (Candelaria)