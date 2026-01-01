Las dos hamburguesas más navideñas de Canarias se cocinan en Tenerife: “La salsa esta es increíble”

Una hamburguesa de roscón de Reyes y otra de panettone se han convertido en dos de las propuestas gastronómicas más comentadas de estas Navidades en Tenerife tras la publicación de un vídeo en TikTok por parte del popular perfil Buen sabor de Canarias, que supera los 10.000 seguidores en esta red social.
El vídeo, compartido el 26 de diciembre, muestra una visita a la ya icónica hamburguesería Beers, donde los creadores de contenido prueban creaciones especiales de Navidad, entre ellas estas dos propuestas poco habituales que han despertado la curiosidad de muchos usuarios.
“¿Alguna vez has visto una hamburguesa más navideña que esta?”, se preguntan al inicio del vídeo, en el que destacan el carácter especial del pan de la burger de panettone, con trozos de fruta y chocolate, así como una combinación de ingredientes que incluye carrillera, vino tinto, carnes maduradas…”.
Según explican en la grabación, esta hamburguesa de roscón de Reyes, cuya salsa califican como “increíble” y “muy gocha”, estará disponible a partir del 2 de enero y se trata de una edición muy limitada.
Beers es una de las hamburgueserías más reconocidas de San Cristóbal de La Laguna, con más de una década de trayectoria, y su propietario, Bernardo Barrera, ha sido uno de los pioneros en la apuesta por la hamburguesa artesanal en Tenerife.
