Es una de las imágenes curiosas que nos dejó la jornada de ayer. Fue captada a mediodía en la rotonda de Mercatenerife y refleja un rey Melchor enganchado al teléfono ante el asombro de los conductores que circulaban a esa hora por la zona. Las primeras informaciones apuntaban a una posible avería del camello, aunque el rey debió ser más cuidadoso y activar la baliza homologada, en vigor desde el 1 de enero. Y damos por hecho que el camello superó la última revisión del Seprona.
¿Qué le pasó a Melchor, al que se le vio pegado al teléfono en una rotonda de Santa Cruz?
