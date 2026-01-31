Localizan a la menor desaparecida en Tenerife

La asociación SOS Desaparecidos ha confirmado que la menor de 15 años desaparecida en Tenerife, concretamente en San Cristóbal de La Laguna ha sido localizada, poniendo fin a la alerta activada este sábado días en Tenerife.
La joven, identificada como Yumalay D. M., había sido vista por última vez el 26 de enero de 2026, lo que llevó a la organización a difundir una alerta urgente para solicitar la colaboración ciudadana.
Desde SOS Desaparecidos han informado de la localización, aunque no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido el hallazgo, tal y como suele ocurrir en casos que afectan a menores de edad, por motivos de protección y privacidad.
Con esta confirmación, la alerta queda oficialmente desactivada.