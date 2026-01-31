Buscan a Yumalay, de 15 años, desaparecida en Tenerife

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta urgente poruna menor de 15 años desaparecida en Tenerife, concretamente en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la Isla de Tenerife.
Según la información difundida por la organización, la joven Yumalay D. M. fue vista por última vez el 26 de enero de 2026. Desde entonces, no se ha vuelto a tener noticias sobre su paradero, por lo que se solicita la colaboración ciudadana para localizarla lo antes posible.
La menor mide 1,54 metros, tiene complexión delgada, pelo negro y ojos marrones. Como seña particular, tiene un tatuaje en el brazo, un detalle que podría facilitar su identificación.
Cualquier información, clave para encontrar a la última desaparecida en Tenerife
Desde SOS Desaparecidos insisten en que cualquier información, por pequeña que parezca, puede ser clave para dar con su paradero. La asociación recuerda que en casos de desaparición de menores, como la última desaparecida en Tenerife, la rapidez en la difusión es fundamental.
Las personas que puedan aportar datos pueden contactar de inmediato con la organización a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. También se recomienda avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad si se produce algún avistamiento.
La alerta sigue activa y se mantiene la búsqueda.
QUÉ HACER ANTE UNA DESAPARICIÓN, SEGÚN SOS DESAPARECIDOS
La asociación detalla en su web una serie de pasos clave que pueden marcar la diferencia en los primeros momentos:
- Reflexionar sobre los hábitos y rutinas de la persona desaparecida.
- Hablar con las personas con las que estuvo el día de la desaparición.
- Acudir de inmediato a la policía si no hay una explicación clara. No es necesario esperar 24 ni 48 horas para denunciar.
- Solicitar que se recoja la denuncia conforme a la Instrucción 1/2009, que obliga a hacerlo de forma inmediata.
- Hacer pública la desaparición en medios y redes sociales para ampliar el alcance.
- Repartir carteles con fotografía y datos, utilizando siempre como contacto a los cuerpos de seguridad o servicios oficiales.
- Mantener contacto periódico con los investigadores y solicitar copia de la denuncia.
- Conservar objetos personales como cepillo de dientes o peine para posibles pruebas de ADN.