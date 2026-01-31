El cambio de modelo que ha dado un vuelco a la protección del territorio en Tenerife

La Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife ha cerrado sus dos primeros años de gestión con un giro profundo en la manera de proteger el territorio, reforzar la seguridad y avanzar hacia un modelo insular más sostenible, resiliente y planificado. Un cambio de enfoque marcado por la anticipación, la inversión y la planificación estratégica en un contexto de emergencia climática y creciente presión sobre los recursos naturales.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subraya que “hay un cambio de paradigma en el cuidado de la isla, estamos protegiendo nuestro medio natural y a nuestra gente, lo que nos lleva a un nuevo modelo de gestión”.
Este cambio ha sido posible gracias a una apuesta firme por la inversión pública, que ha permitido movilizar más de 1.200 millones de euros durante el mandato, una cifra equivalente a un presupuesto anual completo del Cabildo y que refleja la prioridad otorgada a la conservación del territorio, la seguridad y la sostenibilidad.
La consejera insular Blanca Pérez destaca que este compromiso se ha traducido también en el refuerzo de las plantillas, especialmente en prevención, así como en programas de formación, educación ambiental y voluntariado que se han consolidado como referentes en la isla.
Uno de los principales retos al inicio del mandato fue hacer frente a las consecuencias del incendio forestal del verano de 2023, que arrasó cerca de 15.000 hectáreas.
En respuesta, se puso en marcha la mayor campaña de restauración post incendio de la historia de Tenerife, con una inversión superior a 11,2 millones de euros. Las actuaciones han permitido restaurar 150 hectáreas de superficie forestal y plantar más de 90.000 especies autóctonas, reforzando al mismo tiempo el operativo BRIFOR, la prevención y la planificación a medio y largo plazo para reducir la vulnerabilidad del territorio.
La protección del medio natural ha requerido también decisiones complejas en la gestión del uso público. La regulación del acceso al barranco de Masca se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles del nuevo modelo. La implantación del control de aforos y de la ecotasa ha reducido un 70% la afluencia de visitantes, pasando de unas 100.000 personas al año a poco más de 24.000. Los ingresos generados, en torno a 700.000 euros anuales, se reinvierten íntegramente en la conservación del espacio y han permitido crear 17 empleos directos, consolidando un modelo de visita ordenada y sostenible.
El Parque Nacional del Teide ha sido otro de los ejes prioritarios, con un refuerzo notable de la vigilancia ambiental hasta convertirse en el único parque nacional de España con control permanente las 24 horas del día, los 365 días del año. La inversión en personal se ha duplicado y se ha avanzado hacia un modelo de preservación a largo plazo.
En materia de seguridad y emergencias, la estrategia Tenerife Isla + Segura ha impulsado una profunda modernización del sistema insular. Destaca el simulacro EU-MODEX Tenerife 2025, el primero de erupción volcánica realizado en España, con la participación de cerca de 1.000 intervinientes. En paralelo, se ha incrementado hasta 272 el número de bomberos, se han desarrollado más de 100 horas de formación para protecciones civiles municipales y se han invertido 4,6 millones de euros en la renovación de la flota y más de 700.000 euros en la mejora de parques.
La sostenibilidad y la gestión de residuos han sido otro pilar del mandato. La transformación del Complejo Ambiental de Tenerife avanza con una inversión que puede superar los 700 millones de euros. En los últimos dos años se han gestionado 63.500 toneladas de residuos en los puntos limpios, un 14,6% más, y el número de usuarios ha crecido hasta casi 297.000 personas. A ello se suma la red de 10 mini puntos limpios itinerantes, que recoge más de 80 toneladas anuales de residuos especiales.
La planificación de futuro se completa con el Plan Hidrológico de Tenerife 2027–2033 y la activación de la emergencia hídrica, con más de 75 medidas puestas en marcha, el 85% ya ejecutadas, y una inversión histórica que alcanzó los 31,5 millones de euros en 2025.
El balance de estos dos años confirma un cambio de modelo basado en inversión, planificación y compromiso político, que ha dado un vuelco a la protección del territorio y ha preparado a Tenerife para afrontar con mayores garantías los retos ambientales y sociales de las próximas décadas.