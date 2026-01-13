Muere Isabel Veloso, la influencer que fue madre mientras luchaba contra el cáncer

La creadora de contenido brasileña Isabel Veloso falleció el pasado fin de semana a los 19 años, apenas un año después de convertirse en madre mientras se encontraba bajo cuidados paliativos. La joven llevaba casi cinco años conviviendo con un cáncer en fase avanzada. Su historia comenzó en 2021, cuando con solo 15 años recibió un diagnóstico devastador: un tumor en el cuello que más tarde se confirmó como linfoma de Hodgkin, una enfermedad que afecta al sistema linfático.
Desde entonces, Veloso decidió narrar públicamente su recorrido por la enfermedad. A través de sus redes sociales compartió tratamientos, recaídas y momentos de fortaleza con una transparencia que conectó con miles de personas, especialmente con otros jóvenes pacientes oncológicos. Su testimonio fue creciendo hasta reunir a más de cuatro millones de seguidores, que acompañaron su evolución incluso cuando, el pasado mes de agosto, comunicó que el cáncer había entrado en fase terminal y que comenzaba una etapa de cuidados paliativos.
A pesar de ello, Isabel no renunció a uno de sus mayores deseos: ser madre. Dio a luz a su hijo Arthur, que acaba de cumplir un año, y al que deja ahora al cuidado de su pareja, Lucas Borbas.
Poco antes de su fallecimiento, la joven escribió una carta de despedida dirigida a su hijo, un texto que se difundió rápidamente por su carga emocional. En esas palabras, Isabel expresaba el amor inmenso que sentía por él, su anhelo de acompañarlo siempre y el dolor de asumir que no podría verlo crecer. Un mensaje íntimo que terminó convirtiéndose en símbolo de su lucha y de la huella que deja su historia.