Fallece el concejal de La Laguna José Manuel Brito Cabrera

El exconcejal de Vox y concejal no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna, José Manuel Brito Cabrera, ha fallecido, según ha informado oficialmente el consistorio.
Tras conocerse la noticia, el Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial en el municipio.
Durante este periodo, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales como señal institucional. La medida se aplica desde el momento del anuncio y se mantendrá activa durante las dos jornadas de luto decretadas.
El Ayuntamiento ha comunicado también que la capilla ardiente quedará instalada desde primera hora del día siguiente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna, donde se habilitará el espacio para que familiares, amistades, representantes institucionales y ciudadanos que lo deseen puedan despedirse del edil.
El consistorio ha trasladado públicamente sus condolencias a los familiares y personas cercanas de José Manuel Brito Cabrera a través de un comunicado oficial.
El Ayuntamiento de La Laguna ha confirmado que cualquier actualización relacionada con actos oficiales o institucionales vinculados al fallecimiento del concejal será comunicada a través de sus canales habituales.
En coma tras un derrame cerebral
José Manuel Brito fue hospitalizado el pasado 6 de noviembre, cuando sufrió un derrame cerebral momentos antes del inicio de un pleno municipal. El edil se encontraba en el Ayuntamiento preparándose para asistir a la sesión cuando se produjo el accidente cerebrovascular.
Fue asistido de inmediato por una ambulancia en el propio Consistorio y trasladado posteriormente a un centro hospitalario, donde fue intervenido quirúrgicamente.
Según fuentes consultadas entonces, se encontraba en coma, aunque su estado era estable dentro de la gravedad. En aquel momento se desconocía si el accidente podría dejar secuelas, ya que no había recuperado la consciencia tras la operación.
En esas fechas, estaba previsto que José Manuel Brito recibiera una medalla en un acto de expolicías nacionales, que finalmente fue recogida en su nombre por Juan Manuel Hermoso, también exconcejal de Vox y edil no adscrito en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Salida de Vox y paso a concejal no adscrito
José Manuel Brito Cabrera fue elegido concejal del Ayuntamiento de La Laguna por las listas de Vox, formación que logró entrar por primera vez en el Consistorio lagunero con dos ediles tras las elecciones municipales de 2023.
En agosto de 2024, Brito solicitó su baja como concejal del grupo municipal mixto, en el que estaba integrado Vox, y su pase a la condición de concejal no adscrito, según confirmó entonces el propio partido.
Desde la formación explicaron que esta decisión implicaba su baja como militante, aunque indicaron que la dirección provincial aún no había recibido formalmente la solicitud por los cauces internos.
Tras su salida, Vox quedó en el Ayuntamiento de La Laguna con un solo concejal, Manuel Alejandro Rodríguez, portavoz del partido en los plenos y candidato a la Alcaldía en las últimas elecciones municipales. La formación pasó así de contar con dos ediles a uno, lo que modificó su representación dentro del Consistorio.
Desde ese momento, José Manuel Brito continuó ejerciendo su labor como edil no adscrito, participando en los plenos municipales sin vinculación orgánica a ninguna formación política.