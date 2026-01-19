Luto en la familia canarista: fallece Pipo, histórico aficionado aurinegro

La Laguna Tenerife ha comunicado este lunes, 19 de enero, el fallecimiento de Felipe Hernández Gil, conocido como Pipo, aficionado aurinegro, directivo de la Peña San Benito y padre del delegado del club, David Hernández Cuenca.
La entidad ha trasladado su pésame a familiares y allegados a través de un comunicado en el que informa de la pérdida.
El club ha señalado que la familia canarista se encuentra de luto tras la muerte de Pipo, una figura vinculada desde hace años al entorno social del CB Canarias, tanto como aficionado como desde su labor en la peña.
También el club de fútbol Juventud Laguna ha expresado públicamente su pesar por el fallecimiento de Felipe Hernández Gil, al que ha definido como una persona vinculada al deporte local y a los colores laguneros.
En su mensaje, la entidad ha recordado su apoyo constante al CB Canarias y su presencia habitual en el entorno deportivo de La Laguna.
Desde el Juventud Laguna han trasladado sus condolencias a la familia y amigos del fallecido, con una mención especial a su hijo, David Hernández, a quien han dirigido un mensaje de apoyo.
Felipe Hernández Gil formó parte durante años de la vida social y deportiva vinculada al baloncesto en La Laguna, manteniendo una relación estrecha con el club aurinegro y con distintas entidades deportivas del municipio.