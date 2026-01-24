El rincón de Tenerife que esconde una de las colecciones más fascinantes del mundo

En el corazón de Icod de los Vinos, lejos del bullicio de las zonas más transitadas, se encuentra un refugio dedicado al detalle y la artesanía. Se trata de ARTlandya, un museo de arte contemporáneo de muñecas que se ha consolidado este 2026 como uno de los planes culturales más singulares del norte de Tenerife.
Ubicado en el barrio de Santa Bárbara, este espacio no es una juguetería convencional. Es el proyecto personal de Georg e Ingrid Taupe, una pareja de coleccionistas austriacos que decidió trasladar su pasión a la isla.
La exposición alberga más de 600 piezas únicas fabricadas en materiales tan diversos como porcelana, papel maché, madera o vinilo.
El recorrido se desarrolla en una finca típica canaria cuidadosamente rehabilitada. Las antiguas casas de piedra ahora sirven de galerías para artistas de renombre internacional. Además de las muñecas, el museo cuenta con una sala dedicada exclusivamente a los ositos Teddy, el juguete más icónico de la historia.
Uno de los puntos fuertes de la visita es la interacción con sus dueños. En su propio taller, Georg explica a los visitantes el proceso de creación de las muñecas de porcelana, revelando los secretos de una técnica que combina la escultura con la pintura de alta precisión.
El entorno de ARTlandya es, por sí solo, un reclamo turístico. Los visitantes pueden pasear por un jardín tropical repleto de palmeras y árboles frutales.
Desde su terraza, se puede disfrutar de una de las mejores panorámicas del Teide y de la costa norte tinerfeña mientras se degusta un vino local o repostería casera.
Para este 2026, el museo mantiene sus puertas abiertas en horario de 10:00 a 18:00 horas. La entrada tiene un coste de 10 euros para adultos y 4,50 euros para niños, lo que lo convierte en una opción asequible para familias y entusiastas del arte que buscan alternativas al turismo de sol y playa.