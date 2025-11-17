Así es el brunch más cultural: se hace en uno de los museos más importantes de Tenerife

Un brunch en uno de los espacios culturales más importantes de toda Canarias pudiendo disfrutar, además de la comida, de las obras que allí se encuentran y de la arquitectura del lugar. Es una de las últimas tendencias en Tenerife.
El brunch es una comida que combina elementos del desayuno y del almuerzo, normalmente servida entre media mañana y primeras horas de la tarde. Su éxito radica en la flexibilidad: permite disfrutar de platos dulces y salados en un mismo servicio, desde tostadas y huevos hasta hamburguesas, frutas, cafés especiales o cócteles como el mimosa. Hoy forma parte de la oferta habitual de muchos restaurantes y es especialmente popular los fines de semana, cuando se disfruta sin prisas.
Un brunch en el TEA
La cuenta de Tik Tok Mesa para tres, por favor, ha publicado la experiencia de hacer un brunch en el TEA (Tenerife Espacio de las Artes). Se trata de “una experiencia nueva” en la que también hay sitio para los más pequeños (hay un brunch específico para ellos) y en el que, además, se incluye una visita al museo.
@mesa_para_tres_por_favor 📌Planazo ✨Brunch🥞🍓 + visita GRATIS Una experiencia NUEVA que podrás disfrutar en el espacio cultural TEA, un delicioso 😋 BRUNCH 🥑🥞🍓☕️ rodeado de arte contemporáneo, luz natural, cultura y entretenimiento. 🎉 Lo mejor: los peques también tienen su propio plan. Brunch infantil + acceso al espacio creativo más bonito 😍 de Canarias. MiniTEA 🎨 les espera con talleres, arte y juegos en un entorno único. Ideal para familias que buscan experiencias con sabor, cultura y diversión. 🍓Y después del brunch, la visita es gratuita a las exposiciones: arte contemporáneo, fotografía, arquitectura… 🎨 Exposiciones actuales: Desde el 14 de noviembre de 2025 hasta el 22 de febrero de 2026, TEA acoge la Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre, bajo el título El vértigo de las imágenes. Participan más de 100 artistas con obras de fotografía, videocreación e instalación. ✨El edificio es una joya de arquitectura contemporánea, diseñado para inspirar. Se abre hacia el paisaje urbano y conecta con el entorno de forma orgánica: luz natural, líneas limpias, espacios abiertos. 📍 TEA Tenerife Espacio de las Artes ℹ️ Cafetería TEA: entrada por la Calle Fuente Morales, 1. Santa Cruz, Tenerife. ☎️ Reservas en: 922 84 90 60 📆 De martes a sábado de 09:00 a 14:00 ♿️ Es accesible 🅿️ Aparcamiento del Mercado 📌 El Brunch +visita: 24,90 (para 2 adultos) + 10,90 niños 🥐🎨 #mesaparatresporfavor #comerentenerife #brunch ♬ sonido original – Mesa Para Tres Por Favor
No es una moda actual
Aunque nos parezca algo muy actual, el origen del brunch se sitúa a finales del siglo XIX en Reino Unido, cuando apareció en revistas y periódicos como una alternativa relajada al tradicional desayuno dominical. Con el tiempo, la idea viajó a Estados Unidos, donde se consolidó gracias a la cultura social del fin de semana y al auge de los hoteles que ofrecían buffets tardíos. Desde entonces, el brunch se ha globalizado y se ha convertido en un ritual gastronómico asociado al ocio y a una forma más pausada de disfrutar la comida.