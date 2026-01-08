Pablo, pedagogo, sobre los regalos de Navidad: “Los niños están con el mundo digital a tope, eso está llevando a varias problemáticas”

La llegada de las Navidades provoca que los más pequeños y pequeñas de la casa recoban una cantidad importante de juguetes pero, en los últimos años, los regalos tecnológicos, como tablets o teléfonos van ganando terreno.
Esto, según muchos expertos, puede provocar problemas debido al uso de los mismos, un debate que cobra especial importancia y en el que diferentes estados de todo el mundo han intervenido de forma clara.
Pablo Quirós, pedagogo, ha explicado en el programa Ponte al Día, de Televisión Canaria, que que hay “mucha soledad y aislamiento” que es lo más preocupante: “Estos regalos llevan bastante tiempo asentado. Los niños están con el mundo digital a tope, eso está llevando a varias problemáticas”
“Hay mucha desconexión en casa por el ritmo de vida, los hábitos laborales o la rutina. Al final, el niño o la niña aprende y socializa del juego con los contenidos digitales y el negocio que se mete ahí para que los niños consuman”, señala Quirós.
Los problemas para los niños
Estos problemas, según el pedagogo, son “físicos y emocionales, como la inmediatez, el tenerlo todo o el enganche, porque todo el mundo del videojuego y digital pretende que consumas más y que te enganches. Lo vemos en los adolescentes, con las casas de apuestas o las tragaperras de antes, que siguen estando en lo digital”.