sociedad

Pablo, pedagogo, sobre los regalos de Navidad: “Los niños están con el mundo digital a tope, eso está llevando a varias problemáticas”

"Hay mucha desconexión en casa por el ritmo de vida, los hábitos laborales o la rutina"
Pablo, pedagogo, sobre los regalos de Navidad: "Los niños están con el mundo digital a tope, eso está llevando a varias problemáticas"
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La llegada de las Navidades provoca que los más pequeños y pequeñas de la casa recoban una cantidad importante de juguetes pero, en los últimos años, los regalos tecnológicos, como tablets o teléfonos van ganando terreno.

Esto, según muchos expertos, puede provocar problemas debido al uso de los mismos, un debate que cobra especial importancia y en el que diferentes estados de todo el mundo han intervenido de forma clara.

  1. Nutrición infantilNutrición infantil y redes sociales

Pablo Quirós, pedagogo, ha explicado en el programa Ponte al Día, de Televisión Canaria, que que hay “mucha soledad y aislamiento” que es lo más preocupante: “Estos regalos llevan bastante tiempo asentado. Los niños están con el mundo digital a tope, eso está llevando a varias problemáticas”

“Hay mucha desconexión en casa por el ritmo de vida, los hábitos laborales o la rutina. Al final, el niño o la niña aprende y socializa del juego con los contenidos digitales y el negocio que se mete ahí para que los niños consuman”, señala Quirós.

Los problemas para los niños

Estos problemas, según el pedagogo, son “físicos y emocionales, como la inmediatez, el tenerlo todo o el enganche, porque todo el mundo del videojuego y digital pretende que consumas más y que te enganches. Lo vemos en los adolescentes, con las casas de apuestas o las tragaperras de antes, que siguen estando en lo digital”.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas