El fenómeno viral de Nueva Línea llega a la final de murgas de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha anunciado este lunes que Nueva Línea, la orquesta tinerfeña del momento, actuará durante la deliberación del jurado en la Gran Final de Murgas Adultas del Carnaval 2026, que tendrá lugar el sábado 31 de enero a partir de las 20:00 horas en el Recinto Ferial.
Nueva Línea se ha convertido en un fenómeno viral durante este año. Sus actuaciones acumulan millones de visualizaciones en redes sociales. Su ascenso ha sido rápido y frenético, ya que su versión del conocido tema Noche de Copas se viralizó hasta superar los 40 millones de reproducciones y posicionarse entre las canciones más escuchadas del país.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apunta que “Nueva Línea es un clásico ya en el Carnaval chicharrero, en el que lleva años participando. Para nosotros es un orgullo que estén en este momento en boca de todos gracias a su gran profesionalidad y perseverancia”. “No solo vamos a poder bailar con esta orquesta en la final de murgas, sino también en el Carnaval de calle”, añadió el regidor.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, apuntó que “vamos a disfrutar mucho en la final de murgas, no solo por la calidad de aquellas que finalmente logren el pase a la final, sino también gracias a Nueva Línea que hará que la espera para conocer a los ganadores sea mucho más amena”.
Sobre la final de murgas
La Final de Murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es uno de los actos más esperados del programa de la fiesta de la máscara.
En esta edición pasarán las ocho murgas mejor puntuadas tras las cuatro fases celebradas entre el 26 y el 29 de enero, y las entradas para verla se agotaron hora y media después de salir a la venta.
Durante la deliberación del jurado, el público podrá disfrutar de la actuación especial de Nueva Línea, que llevará al escenario del Recinto Ferial parte de su exitoso repertorio.
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, dedicado este año a los Ritmos Latinos, continuará hasta el 22 de febrero.