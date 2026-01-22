Agotadas las 3.785 entradas para la final de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Las 3.785 entradas para la final del concurso de Murgas Adultas puestas a la venta hoy por Fiestas de Santa Cruz del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se agotaron poco más de hora y media después de activarse este servicio, a las 10:00 horas, a través de la plataforma entradascarnavaltenerife.es.
De la totalidad de localidades expedidas a través de internet 2.585 son exclusivamente para la final del certamen, mientras que los 1.200 restantes corresponden a los bonos habilitados para las cuatro fases y la final del certamen, que se vendieron en su totalidad poco más de hora y media después de comenzar su distribución telemática.
Fiestas de Santa Cruz distribuirá el resto de las entradas entre las murgas participantes en el certamen del Carnaval 2026, mientras que las localidades que completan el aforo se reparten, previo pago de su importe, entre las empresas patrocinadoras y colaboradoras del Carnaval. Todas las entradas que suponen el aforo total de la final de murgas se abonan, por tanto, sin excepción.
La final de este certamen tendrá lugar el sábado 31 de enero, a las 20:00 horas, en el escenario del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y contará con las intervenciones de las formaciones mejor puntuadas en las cuatro fases previas.
Las entradas para el concurso de agrupaciones coreográficas, rondallas y comparsas del Carnaval 2026 se vendieron a las 17:00 horas de la tarde de hoy a través de la misma plataforma, agotándose de igual manera el concurso de agrupaciones coreográficas en media hora, y el de comparsas en 35 minutos.
Las galas de las reinas Adulta e Infantil saldrán a la venta a partir de mañana viernes, 23 de enero, a las 09:00 horas por la misma plataforma de venta.
Venta en taquilla
La expedición de localidades en las taquillas del Recinto Ferial dará comienzo mañana, 23 de enero, a las 17:00 horas. Los días que tengan lugar los concursos y galas, el horario de apertura se mantendrá, aproximadamente, hasta la finalización del acto. El horario habitual de las taquillas del Recinto Ferial es de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
En el caso de la Gala de los Mayores, el acceso se realizará con invitaciones, dado su carácter gratuito, que serán distribuidas en su fecha de celebración, el miércoles 4 de febrero, en un espacio habilitado y debidamente señalizado en el exterior del Recinto Ferial.
El concurso de Rondallas, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Auditorio, las entradas se podrán adquirir a través de internet y las taquillas del Recinto Ferial al precio único de 8 euros, además del día del certamen que se abrirán las taquillas del Auditorio.