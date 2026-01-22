Nueva propuesta alojativa: viviendas modulares con 50 plazas para estudiantes de la ULL

El Ayuntamiento de La Laguna y la Universidad de La Laguna (ULL) han celebrado esta semana una reunión de trabajo para abordar distintos asuntos en los que ambas instituciones vienen colaborando activamente. El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, y el rector de la ULL, Francisco García, encabezaron este encuentro en el Rectorado de la Universidad, acompañados por representantes del Foro Económico y Social (FES), entre otros.
Según informaron desde el Consistorio local, el encuentro sirvió para continuar avanzando en la búsqueda de alternativas habitacionales para el estudiantado universitario que reside en el municipio.
Para ello, se analizaron distintas opciones de suelo urbano donde poder desarrollar diferentes recursos alojativos. Uno de ellos es un proyecto piloto, planteado en colaboración con el Gobierno de Canarias, dentro de un modelo de urbanismo modular que permitiría, a corto plazo, ofertar al menos 50 plazas residenciales para los estudiantes en el entorno de Guajara.
A este respecto, el alcalde explicó que el Ayuntamiento “está en condiciones de ceder a la Universidad de La Laguna y al Gobierno de Canarias suelo público para este proyecto alojativo”, en concreto, “una parcela municipal en el ámbito de Guajara, entre la Facultad de Periodismo y Finca España”. “Por parte del Ayuntamiento estamos dando máxima prioridad a paliar la falta de ofertas residenciales”, enfatizó.
Asimismo, se revisaron nuevas posibilidades de alojamiento en edificios ya construidos y en desuso, propiedad de diversas instituciones, que podrían ser adaptados para uso residencial universitario. En este sentido, destacan algunos inmuebles pertenecientes a la Iglesia, cuyo potencial ha quedado reflejado en los contactos mantenidos entre el Ayuntamiento, el Rectorado y el Obispado.
Igualmente, se abordaron diversas actuaciones que se vienen desarrollando en el seno del FES, destacando un estudio que se dará a conocer próximamente y que explora nuevas fórmulas de colaboración entre la Universidad y el Ayuntamiento, sustentado en las posibilidades que ofrece el entorno local y un exhaustivo análisis de experiencias desarrolladas en este ámbito a nivel nacional e internacional.
Barómetro
Del mismo modo, se subrayó la importancia del Barómetro de La Laguna, una iniciativa anual del FES elaborado por un equipo de la institución universitaria y puesto al servicio del análisis de la realidad municipal, que analiza las preocupaciones de la ciudadanía mediante encuestas y grupos de discusión en los distintos barrios del municipio.
De cara al futuro, se planteó como una prioridad la elaboración del reglamento que regule y permita poner en marcha el presupuesto participativo, un compromiso de la actual Corporación municipal. Junto a ello, se manifestó el interés en acompañar este proceso con la creación de una cátedra de gobernanza y participación.
También se analizaron otros asuntos de la agenda compartida, como la celebración de Campus América -que tendrá lugar el próximo mes de octubre- y del Campus Internacional de La Laguna, previsto para el mes de julio, así como el seguimiento del posible uso, dotación y mantenimiento compartido de infraestructuras universitarias.
Por último, se abordó el interés común de ambas instituciones en avanzar en la coordinación de la programación del Teatro Leal y del Paraninfo Universitario.