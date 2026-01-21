Comienza la cimentación de la obra del Auditorio de Candelaria

Las obras del futuro Auditorio Municipal de Candelaria se encuentran ya en la etapa de cimentación, una vez finalizada la demolición completa de la estación de guaguas de Los Menceyes, así como la excavación del solar, las fases más ruidosas y, por tanto, más molestas de los trabajos.
“Sabemos que se trata de una actuación compleja, en pleno corazón del municipio, pero es una inversión de futuro para Candelaria”, manifestó ayer a este periódico la alcaldesa Mari Brito, quien se refirió al proyecto como “un sueño largamente esperado por nuestros colectivos culturales y por toda la ciudadanía, y verlo en marcha es una enorme alegría”.
La regidora candelariera se mostró “muy satisfecha” con el rirtmo de las obras en esta primera fase y recordó que el Ayuntamiento ha ido de la mano de las bandas y colectivos culturales del municipio con el objetivo de cubrir las necesidades actuales y futuras de los artistas locales.
Los trabajos, adjudicados a la entidad mercantil Bilba Construcciones e Infraestructuras SLU, comenzaron en julio de 2025 y cuentan con un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que, si se cumplen las previsiones, las obras finalizarían en verano de 2027. Su presupuesto asciende a 8.464.189 euros (IGIC incluido), una cantidad financiada por el Cabildo (80%) y por el Ayuntamiento de Candelaria (20%).
El futuro Auditorio Municipal de Candelaria, ubicado en la avenida de Los Menceyes, en una zona muy próxima al centro comercial Punta Larga, se concibe como un espacio multidisciplinar y moderno con un diseño arquitectónico vanguardista que combinará estética y funcionalidad, destaca el Consistorio. El esperado recinto cultural, de 4.561 metros cuadrados, albergará una amplia gama de actividades artísticas y culturales, incluyendo música, teatro, danza, proyecciones audiovisuales, actividades educativas, conciertos y ensayos de grupos. Además, el edificio contará con servicios complementarios esenciales como vestuarios, camerinos y una sala de ensayos, así como una planta de aparcamientos con acceso desde la calle Crugiola.
La sala principal del auditorio tendrá una capacidad para 500 espectadores, escenario y caja escénica. La sala de música estará compuesta por seis áreas de instrumentos, tres aulas de música y movimiento, biblioteca, sala polivalente, sala de percursión y administración.