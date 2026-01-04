EN VIVO | Osasuna Promesas, 0-CD Tenerife, 1

El CD Tenerife abre el Nuevo Año visitando este mediodía, a partir de las 13.15 horas, las instalaciones de Tajonar donde se verá las caras con el Osasuna Promesas, en choque correspondiente a la decimoctava jornada del grupo Primero de Primera Federación. Los de Álvaro Cervera si amarran los tres puntos serán campeones de invierno, aunque lo importante es el retorno a LaLiga Hypermotion el próximo mes de mayo cuando finiquite la competición.
El partido será arbitrado por Millán Bárcenas Torres. Colegiado Riojano de 26 años, que está cumpliendo su segunda temporada en Primera RFEF, y todavía no había coincidido con el representativo.