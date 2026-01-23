La obra de Óscar Domínguez dispondrá de un espacio permanente en el TEA

La obra del pintor surrealista canario Óscar Domínguez dispondrá de un espacio permanente en el TEA Tenerife Espacio de las Artes este año, según ha anunciado este viernes el director artístico de este espacio, Sergio Rubira.
El objetivo de esta nueva sala será mostrar la obra del artista de forma permanente en el TEA, espacio que cuenta con la Colección Óscar Domínguez y el Surrealismo, compuesta por medio centenar de piezas, estando representadas todas las etapas de su trayectoria creativa.
Desde sus composiciones de influencia daliniana de principios de los años treinta –La bola roja (1933) o Le dimanche (1935)–; sus pinturas cósmicas –Los platillos volantes (1939) y El cometa (1940)–; sus composiciones de asimilación del estilo picassiano, ya en la década de los cuarenta –Mujer sobre el diván (1942)–; hasta alcanzar su técnica del triple trazo y, posteriormente, la etapa informalista que caracteriza a sus últimas obras –Delphes (1957)–.
También forma parte de esta colección el que ha sido considerado el objeto más representativo entre sus composiciones de ensamblajes, Ouverture o Paris (1936), fruto de la fascinación del pintor por la ciudad de París y los signos del mundo moderno de la vanguardia de los años treinta.
Asimismo, posee una presencia destacada la sección dedicada a la técnica de la decalcomanía, inventada por Domínguez y que desarrolla a partir de 1934, en ocasiones conjuntamente con el historiador del Surrealismo, Marcel Jean.
Este anuncio se ha hecho en la rueda de prensa de presentación de la programación artística del centro para este año, que incluye un total de diez muestras, y que han ofrecido el consejero de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y el director artístico de TEA Tenerife Espacio de las Artes, Sergio Rubira.
El programa para 2026 incluye exposiciones dedicadas a artistas como Cabello/Carceller, Cándido Camacho, Pérez y Requena, Irene Kopelman, Pepa Izquierdo y José Aguiar, según ha detallado Sergio Rubira.
También contempla la celebración de la segunda Bienal Contemporánea TEA, una muestra vinculada a la colección del museo y el fondo de la galería Conca que se centra en el contexto lagunero de los 70 y una gran exposición colectiva articulada a partir de la lectura de algunos textos del antropólogo Fernando Estévez.
Por su parte, José Carlos Acha ha hecho un balance de 2025, “el año en el que TEA Tenerife Espacio de las Artes reafirmó su vocación de espacio público y hogar para la cultura contemporánea”.
Un total de 287.824 personas visitaron el TEA, cuyas salas de exposiciones registraron una afluencia total de 140.133 visitantes, lo que supuso un incremento de 8.228 personas respecto al año anterior.
En este balance destaca especialmente Rebeldía y disciplina. Una posible historia de los grupos de artistas de Canarias a partir de la colección de TEA, que se consolidó como la gran favorita del público, con 37.979 visitantes.
Más allá de las salas de exposición, TEA funcionó como un “hervidero de actividad cultural” con la celebración de 271 eventos —incluyendo actos, presentaciones y conferencias— que congregaron a 15.565 personas.