Desalojan los juzgados de La Laguna por un paquete sospechoso

Los juzgados de San Cristóbal de La Laguna tuvieron que ser evacuados en la mañana de este martes, debido a un paquete sospechoso detectado en la zona, según informa Televisión Canaria.
De manera preventiva, las autoridades ha procedido al desalojo del inmueble, ubicado entorno de la plaza del Adelantado.
A su llegada, los técnicos especialistas en desactivación de explosivos de la Policía Nacional, TEDAX, constataron que no había riesgo, recuperándose la normalidad en las instalaciones judiciales.