sucesos

Desalojan los juzgados de La Laguna por un paquete sospechoso

Los especialistas en desactivación de explosivos de la Policía Nacional constataron que no había riesgo
Desalojan los juzgados de La Laguna por un paquete sospechoso
Desalojan los juzgados de La Laguna por un paquete sospechoso.
Los juzgados de San Cristóbal de La Laguna tuvieron que ser evacuados en la mañana de este martes, debido a un paquete sospechoso detectado en la zona, según informa Televisión Canaria.

De manera preventiva, las autoridades ha procedido al desalojo del inmueble, ubicado entorno de la plaza del Adelantado.

A su llegada, los técnicos especialistas en desactivación de explosivos de la Policía Nacional, TEDAX, constataron que no había riesgo, recuperándose la normalidad en las instalaciones judiciales.

