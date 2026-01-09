alto voltaje

Parlamento de Canarias: debería caérseles la cara de vergüenza

Regalan a sus 70 señorías una cesta de Navidad de marcas gourmet carísimas (por cierto, sin un solo producto canario)
La presidenta del Parlamento de Canarias, Atrid Pérez (PP), vuelve a dar una lección, pero no de ejemplaridad. Regalar a sus 70 señorías una cesta de Navidad de marcas gourmet carísimas (por cierto, sin un solo producto canario), es una bofetada a la ciudadanía y a la propia tierra que dicen representar.

No es un detalle inocente: es un símbolo de mal gusto. El símbolo de una institución desconectada, mal asesorada y cómoda en el despilfarro. Lo más sangrante no es la cesta, sino quién la recibe.

Diputados con sueldos elevados, dietas opacas y privilegios acumulados que aceptan un regalito pagado con dinero público, como si su abultada nómina no alcanzara para turrones. Lamentable. Por cierto, no nos consta que ningún diputado haya rechazado la cesta. La presidenta del Parlamento y su equipo deberían haber frenado esta ocurrencia con un mínimo de decencia institucional. No lo hicieron. En tiempos de precios imposibles y salarios apretados, este gesto resulta obsceno. Debería caérseles la cara de vergüenza

