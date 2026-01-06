sucesos

Pelea en una plaza del sur de Tenerife: los vecinos piden más seguridad

Se trata, dicen, de una persona que ha provocado diferentes problemas últimamente
Pelea en una plaza del sur de Tenerife: los vecinos piden más seguridad
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Cuatro hombres se encentran en una plaza en el Puertito de Güímar, en el sur de Tenerife, cuando, en un momento determinado, dos de ellos comienzan a pelearse.

La grabación, compartida por VT Noticias locales de Güímar es un ejemplo de lo que se han quejado algunos vecinos: la inseguridad en la zona a determinadas horas del día.

Un vecino señala, además, a una persona conflictiva que en los últimos meses ha provocado algunos problemas en la localidad. “No es la primera vez que pasa algo así”, asegura a DIARIO DE AVISOS.

Piden mayor presencia policial en la zona para evitar estos incidentes en zonas que deberían ser “para las familias”.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas