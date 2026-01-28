Cambio radical de la piscina municipal de Santa Cruz: 12,5 millones para su transformación

La piscina municipal Acidalio Lorenzo se someterá a una reforma integral debido al mal estado y las barreras de accesibilidad de unas instalaciones que cuentan con más de 60 años de historia. Este recinto deportivo, punto de referencia para la natación en la capital tinerfeña, se prepara ahora para su completa remodelación, con una actuación cifrada en 12,5 millones de euros que comenzará con la demolición de una de las gradas, actualmente cerrada, ante el riesgo de derrumbe.
El Ayuntamiento de Santa Cruz ya trabaja en la búsqueda de financiación para acometer la rehabilitación integral de la piscina municipal, una actuación estratégica para la ciudad para la que el Consistorio está solicitando apoyo al Gobierno de Canarias.
La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, señala que “se trata de un proyecto ambicioso y muy necesario para una instalación que tiene una actividad diaria enorme y que es clave tanto para la práctica deportiva como para la seguridad de la ciudadanía”.
Santa Cruz es un municipio costero donde aún se registran cifras elevadas de ahogamientos, una realidad que ha llevado al Servicio de Deportes a considerar la natación como un deporte estratégico. En este sentido, Cebrián subraya que “nuestro objetivo es que toda la ciudadanía sepa nadar o, al menos, que pueda desenvolverse con seguridad en el agua”.
Esta apuesta se refleja en la intensa actividad diaria de la piscina Acidalio Lorenzo, que abre de 6.00 a 22.00 horas, cierra únicamente cuatro días al año y acoge cursillos de natación, competiciones los fines de semana, entrenamientos de clubes y eventos deportivos de carácter urbano.
Según explica la edil, “la piscina Acidalio Lorenzo es una instalación única en el municipio, capaz de albergar desde la práctica deportiva no federada hasta entrenamientos y competiciones de máximo nivel, y por eso merece dar un salto de calidad”.
Un proyecto consensuado con la ciudadanía
El proyecto de reforma integral surge tras un proceso participativo abierto a la ciudadanía durante un mes, desarrollado a través de la web municipal, en el que usuarios, clubes y deportistas han realizado aportaciones sobre las necesidades reales de la instalación. A esta información se sumó un informe técnico solicitado a la Federación Española de Natación, con los requisitos necesarios para albergar competiciones nacionales e internacionales.
“No queríamos una reforma decidida de manera unilateral. Hemos escuchado a la ciudadanía, a los clubes y a los deportistas, y además hemos contado con criterios técnicos especializados. El resultado es un plan de necesidades consensuado, realista y beneficioso para todos”, destaca Cebrián.
Con toda esta información, el área de Infraestructuras elaboró un anteproyecto que ya ha sido presentado a los clubes deportivos y dado a conocer a la ciudadanía a través de los medios de comunicación.
Fases
El anteproyecto contempla una reforma integral por fases, con el objetivo de evitar el cierre de la instalación y garantizar la continuidad del servicio. Entre las principales actuaciones previstas se incluyen la creación de un nuevo vaso de piscina, una oficina de gestión, nuevos y más amplios vestuarios, espacios de almacenamiento, salas de entrenamiento, espacio médico, sedes para entidades deportivas y la renovación de las gradas, incorporando soluciones más funcionales y gradas móviles.
De forma paralela al gran proyecto de reforma integral, el Ayuntamiento está ejecutando obras de mejora inmediatas en la piscina municipal, centradas principalmente en la modernización y ampliación de los vestuarios, atendiendo a la creciente demanda y a la necesidad de contar con vestuarios familiares, que favorezcan la inclusión y la comodidad de las personas usuarias.
Las actuaciones en marcha incluyen la reforma de los vestuarios femenino y masculino existentes, su adaptación como vestuarios familiares y la creación de otros nuevos, además de una enfermería y la instalación de un ascensor, cumpliendo así con las medidas de accesibilidad necesarias.
Cebrián concluye que “somos conscientes de las preocupaciones de los usuarios sobre el estado actual de la instalación y por eso estamos actuando ya, mientras seguimos avanzando para lograr una piscina moderna, accesible y de referencia”.