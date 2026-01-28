Un edificio municipal en desuso será la sede de la industria digital en Santa Cruz

Santa Cruz apuesta por posicionarse como referente de startups y empresas vinculadas a la animación digital, los videojuegos, la realidad virtual y la producción audiovisual interactiva.
Para ello, convertirá el edificio municipal Diego Crosa en el barranco de Santos, actualmente en desuso y objeto de actos vandálicos, en un nuevo espacio de oportunidades para potenciar el talento local, la innovación y la creación de empleo.
El proyecto del Polo Digital, tal y como avanzó DIARIO DE AVISOS en 2024, está más cerca de convertirse en realidad gracias a la subvención de 1,45 millones de euros del Gobierno de Canarias, que permitirá licitar este año las obras para que, 24 meses después, pueda abrir sus puertas un hub urbano que aspira a convertirse en referente del metaverso.
El vicepresidente regional, Manuel Domínguez, el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, dieron ayer a conocer esta actuación que calificaron de “hito”, pues impulsará la capital como nodo de atracción, incubación y aceleración de industrias digitales y creativas. El edificio, de 1.750 m2 y tres plantas, dispondrá de zonas de trabajo, laboratorios tecnológicos, estudios y equipamiento de alto nivel. El importe del proyecto alcanzará los 1,6 millones.
Domínguez destacó que “el Polo Digital es una apuesta estratégica por la diversificación económica a través de la industria creativa, llamada a convertirse en la casa de este sector en la capital”.
Por su parte, Bermúdez indicó que “el proyecto tendrá un impacto real en la ciudadanía, atrayendo talento a Santa Cruz, donde ya contamos con 16 empresas especializadas”.
Mientras, Tarife añadió que “el Polo Digital responde a una demanda del sector, que pedía infraestructuras y formación especializada. Su gestión se vinculará a la Sociedad de Desarrollo una vez se ponga en marcha”.