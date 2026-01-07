Podemos acusa al PP y a Vox de legitimar una posible “Marcha Verde” sobre Canarias

Podemos Canarias ha acusado al Partido Popular y a Vox de respaldar una doctrina internacional que, a su juicio, podría facilitar una nueva “Marcha Verde” sobre Canarias, Ceuta y Melilla, impulsada por Marruecos con el apoyo de Estados Unidos.
La formación sostiene que la derecha española ha contribuido a debilitar el marco legal internacional que protege la soberanía territorial al respaldar el modelo de intervención sin ley que, según señalan, aplicó el expresidente estadounidense Donald Trump en Venezuela.
En un comunicado, la organización política alerta de que el Archipiélago canario se encuentra rodeado de fondos marinos con minerales estratégicos, bolsas de gas y posibles reservas de petróleo, recursos que considera cada vez más codiciados por las grandes potencias.
Según Podemos Canarias, Marruecos ya ha comenzado a reclamar de forma unilateral estos espacios marítimos, delimitando zonas que se solapan con aguas canarias y firmando acuerdos con empresas extranjeras para explorar dichos yacimientos. Todo ello, apuntan, con el respaldo de Estados Unidos, al que califican como su socio militar prioritario.
La diputada en el Congreso y portavoz de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha advertido de las consecuencias que, en su opinión, puede tener la ruptura del principio de legalidad internacional. “Cuando se rompe el principio de legalidad internacional fuera, se debilita aquí también. Lo que hoy se permite en Caracas, mañana puede ocurrir en Canarias si hay intereses en juego”, ha señalado.
En este sentido, sostiene que PP y Vox están “entregando a Marruecos y a Trump el relato que necesitan para justificar una intervención que pueda ser la continuación de lo que se vivió en el Sáhara en 1975”, añadiendo que, en esta ocasión, “los recursos están aquí, bajo nuestros pies”.
La formación recuerda que, a su entender, el principal freno a estas aspiraciones es el marco del derecho internacional, en particular la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que reconoce a los Estados costeros la soberanía sobre la plataforma continental y sus recursos. Sin embargo, denuncia que Marruecos habría iniciado una “estrategia de hechos consumados”, declarando zonas exclusivas y desafiando la autoridad española sin una respuesta firme por parte del Gobierno central.
«La derecha española no defiende a España: protege a quienes quieren trocearla», ha afirmado Santana. En sus declaraciones, acusa a PP y Vox de “romper el escudo legal” que, según su partido, protege al Archipiélago, mientras Marruecos refuerza sus relaciones con Estados Unidos para asegurarse apoyo militar y control sobre recursos que consideran ajenos. «Están legitimando que puedan quedarse con Canarias si lo desean», ha denunciado.
Podemos Canarias también ha advertido de que, a su juicio, esta situación no afecta únicamente al Archipiélago. En su comunicado mencionan el caso de Groenlandia, territorio europeo que, según indican, ha sufrido presiones geopolíticas por sus recursos naturales. Por ello, reclaman a la Unión Europea que adopte una postura firme en defensa de su soberanía “por el norte y por el sur” y que no permita que intereses externos condicionen el futuro de estos territorios.
Finalmente, la formación exige al Gobierno de España que actúe con contundencia, condenando lo que describe como una agresión militar de Estados Unidos en suelo venezolano, defendiendo la soberanía marítima de Canarias y poniendo freno a cualquier intento de apropiación ilegal por parte de Marruecos.