internacional

Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 barriles de petróleo sancionado

El inquilino de la Casa Blanca ha indicado en el mismo mensaje que este crudo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que las autoridades venezolanas entregarán al país norteamericano “entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado“.

“Las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos”, ha anunciado en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha indicado en el mismo mensaje que este crudo “se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”.

Además, ha señalado que ha solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que “ejecute este plan de inmediato”. El petróleo, ha agregado, “se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos”.

