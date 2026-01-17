La Virgen de Candelaria reparte suerte en el sorteo especial de la Lotería: premio en Tenerife

La Lotería Nacional ha dejado en las ciudades de Alicante y Cáceres el primer premio del Sorteo Especial de los Niños de San Ildefonso 2026 de este sábado, 17 de enero.
Ese primer premio ha recaído en el número 58.451 y ha repartido 100.000 euros al número, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, la administración número 7 de Elche, ubicada en la calle Serrano Anguita; la número 5 de Plasencia, situado en el Centro Comercial Carrefour, y la 2 de San Vicente del Raspeig, en la Avenida Libertad, han vendido billetes con la cifra agraciada.
Segundo premio en Tenerife
Por otro lado, el número agraciado con el segundo premio, de 25.000 euros al número, ha sido el 64.780, que ha sido vendido en Tenerife (Administración número 1 en la Plaza de La Patrona de Canarias, en Candelaria), Salamanca, Jaén, Alicante y Cáceres.
En cuanto al tercer premio, el único boleto agraciado con el número 09.224 ha sido vendido en Cuenca, donde la persona afortunada ha recibido un premio de 5.012 euros.
Sobre el Sorteo de la Lotería Nacional
La Lotería Nacional es considerado uno de los juegos de azar más populares y con más de 100 años de historia en España. Este sorteo depende de Loterías y Apuestas del Estado, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda.
En la Lotería Nacional, además de la celebración de los sorteos los jueves y sábados, también se celebran sorteos extraordinarios como el Sorteo Extraordinario de Navidad y el Sorteo Extraordinario del Niño, que se llevan a cabo el 22 de diciembre y el 6 de enero, respectivamente, siendo los dos sorteos más esperados y los más populares del país.
Otro ejemplo es el Sorteo Especial de los Niños de San Ildefonso 2026 celebrado este sábado, 17 de enero, en honor a los protagonistas del sorteo de Lotería más esperado del año cada 22 de diciembre.
Premios de la Lotería de los Niños de San Ildefonso
El juego cuenta con tres premios principales:
- El primer premio es de 100.000 euros por décimo premiado al número 58451.
- El segundo premio es de 25.000 euros por décimo premiado al número 64780.
- El tercer premio es de 5.000 euros por décimo premiado al número 09224.
Premios a las extracciones especiales
En el juego del 17 de enero se realizan extracciones de cuatro, tres y dos (junto a los reintegros, de una cifra). Estas extracciones especiales premian a los décimos con números que acaban en ellas y se premian como explicamos a continuación:
- Cinco extracciones de cuatro cifras: 300 euros al décimo con las terminaciones 7616, 9675, 5649, 8840 y el 1204.
- Once extracciones de tres cifras: 60 euros al décimo con las terminaciones 514, 727, 995, 753, 411, 137, 585, 385, 198, 010 y 086.
- Ocho extracciones de dos cifras: 24 euros al décimo con las terminaciones 90, 72, 00, 74, 65, 40, 07 y 67.
- Tres reintegros (una cifra): 12 euros al décimo con terminación en 1, 4 y 3.
Aproximaciones, centenas y terminaciones especiales
En este sorteo hay premios especiales para aquellos jugadores que se hayan quedado cerca acertar los números principales, ya sea por aproximaciones (número anterior y posterior al premiado), por encontrarse en las centenas de los premios o por sus terminaciones.
Cómo cobrar los premios de la Lotería
El cobro de los premios se hace de dos maneras diferentes dependiendo de la cantidad ganada:
- Si el décimo fue comprado en un punto de venta y el importe a recibir es inferior a 2.000 euros, puedes solicitar el cobro del premio en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
- Si el premio es mayor a 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los siguientes bancos autorizados por SELAE: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, Bankia, BBVA, Caixabank, Cajamar, Cajasur BBK, Ibercaja Banco, Kutxabank, Unicaja Banco.
Nota: Diario de Avisos no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.