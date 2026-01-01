Muriel, la primera bebé de Tenerife en 2026: iba a nacer en Reyes, pero llegó el día 1

El Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria ha registrado en la madrugada de este lunes, 1 de enero de 2026, el primer nacimiento del año en Tenerife.
Se trata de Muriel, una niña que nació a las 00.46 horas, con un peso de 3.415 gramos, según indican a DIARIO DE AVISOS desde el propio centro hospitalario.
La madre, Saray, entró en paritorio a las 00.12 horas, y el parto se desarrolló con normalidad.
Tanto la recién nacida como la madre se encuentran en buen estado de salud, y está previsto que regresen a casa este viernes, una vez transcurridas las 24 horas de observación habituales tras el parto.
Muriel tiene dos hermanas mayores, de 14 y 13 años, y aunque su nacimiento estaba previsto inicialmente para el día de Reyes, finalmente se adelantó para convertirse en uno de los primeros nacimientos del nuevo año en Canarias.
El primer nacimiento de 2026 en Canarias, en La Palma
A nivel regional, el primer bebé nacido en un hospital público de Canarias en 2026 fue un niño, que llegó al mundo a las 00.07 horas en el Hospital Universitario de La Palma, con un peso de 2.800 gramos, según informó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en una nota remitida a los medios de comunicación.
En Gran Canaria, el primer nacimiento del año se produjo a las 00.29 horas en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. También fue un niño, con un peso de 3.800 gramos.