Marc Masip, psicólogo experto en adicciones: “Deberíamos dejar el móvil a un lado cuando estamos con personas”

Un 45,3% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años se declara adicto a su móvil. Además, 235.000 canarios se consideran adictos al teléfono, o lo que es lo mismo, el 16,8% de la población de entre 18 y 65 años.
Pero, curiosamente, en los últimos tiempos comienza a observarse una tendencia: la población comienza a mostrar signos de tener más ganas de desconectar del móvil.
Ganas de dejar el móvil
Para Marc Masip, psicólogo experto en adicciones, comienza a observarse una tendencia de personas que “cada vez tienen más ganas de desconectar del teléfono”.
En declaraciones a Ponte al día, de Televisión Canaria,, cuestionado por fórmulas para estar “menos conectados” al móvil “Cuando hablamos de adulto es ver tu vida y combinarla con el uso tecnológico, teniendo en cuenta que no deberíamos comer con el teléfono, o no deberíamos usarlo cuando estamos con personas. Cuando estamos de viaje, disfrutar de la calma y de la pausa, no querer sacar la foto desde un primer momento”.
Es necesario prestar especial atención con los adolescentes en vista a su desarrollo personal: “El adulto actual en en su adolescencia no tuvo móvil puede perder también las conversaciones por estar conectado al teléfono y no a la persona”.