Ni las piñas ni las papas: este es el secreto del puchero más famoso de Tenerife y que es gratis

El puchero más famoso de Tenerife se prepara, un año más, en el barrio de La Florida (La Orotava) para oler a tradición pura este sábado 31 de enero. Lo que muchos consideran simplemente una fiesta gastronómica es, en realidad, un ritual masivo que esconde un secreto bajo sus 70 calderos: el uso exclusivo de retama seca del Parque Nacional del Teide para alimentar el fuego.
Este detalle, lejos de ser menor, es el “ingrediente invisible” que otorga ese aroma ahumado y auténtico que diferencia al puchero de La Florida de cualquier otro en Canarias.
El secreto del puchero más famoso de Tenerife
La magnitud del evento, declarado Fiesta de Interés Turístico, desafía cualquier lógica culinaria doméstica. No se trata solo de cocinar el puchero más famoso de la isla, sino de gestionar una infraestructura que alimenta a miles de personas con productos de la tierra.
La retama seca del Teide le aporta el sabor tradicional a este puchero. La retama es un arbusto endémico canario presente en las islas de Tenerife y La Palma que puede llegar a alcanzar hasta 2 metros de altura. Crece únicamente a partir de los 1700 metros, debido a que necesita cielos despejados y un ambiente poco húmedo.
- El combustible: La retama del Teide garantiza una cocción lenta y constante durante más de dos horas.
- La despensa local: Más de 4.000 kilos de ingredientes, en su mayoría cultivados por los vecinos, desde papas y calabazas hasta coles y piñas de millo.
- La infraestructura: 70 calderos industriales trabajando en paralelo, cargados con 125 kilos de alimento cada uno.
Novedades de 2026: Nueva ubicación
Para este año, la organización ha decidido trasladar el evento a un espacio más diáfano frente al campo de fútbol. El objetivo es claro: mejorar la fluidez y seguridad de los asistentes, ya que se espera una afluencia récord para degustar esta joya de la gastronomía popular.
¿Cómo llegar sin complicaciones?
Dada la masiva asistencia, la movilidad es clave. Se recomienda dejar el coche en casa y apostar por los refuerzos de Titsa:
- Línea 345: Contará con frecuencias reforzadas durante todo el sábado.
- Línea 373: Operará servicios especiales directos al corazón de la fiesta.
La jornada no solo será un festín para el paladar; la música de Tres Quintos y El Golpito pondrá la banda sonora a un día donde el humo de la retama y el sabor del gofio vuelven a hacer historia en Tenerife.