Reabren el baño en Tabaiba, con limitaciones, tras el desprendimiento de una gran roca

El Ayuntamiento de El Rosario levantará a partir de las 9:00 horas de mañana, miércoles 21 de enero, la prohibición de baño en el frente litoral y en la escollera frente al charco de Tabaiba.
La decisión llega una vez confirmada la calidad del agua mediante analíticas que acreditan que los parámetros cumplen con los límites recomendados y que no existen residuos u organismos que puedan afectar a la salud de los usuarios ni a las condiciones medioambientales del entorno.
La reapertura se produce tras el desprendimiento registrado el pasado miércoles 14 de enero, que provocó la rotura de un colector y obligó a cerrar la zona al baño como medida preventiva.
No obstante, seguirán vigentes las restricciones de acceso al charco de Tabaiba y a la playa del Moro, tanto a nado como a pie desde el sendero peatonal Radazul-Tabaiba. Estas limitaciones se mantendrán mientras continúan los trabajos de seguridad en el acantilado afectado por el desprendimiento.
La cueva de Tabaiba donde cayó la roca, tapiada
El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, señaló que, aunque la calidad del agua es óptima, se mantendrá el cierre de las zonas más cercanas al derrumbe para garantizar la seguridad de las personas y facilitar el paso de vehículos y maquinaria que continúan trabajando en el lugar.
Según detalló, ya se ha tapiado la cueva en la que cayó la roca y el sendero peatonal entre Radazul y Tabaiba permanecerá abierto, aunque al llegar a la playa del Moro solo se podrá continuar hacia la calle Bélgica. Todo el recorrido estará señalizado a lo largo de la tarde de hoy.
Gil añadió que no se produjeron daños personales y que será necesario ejecutar obras de protección en el acantilado para evitar nuevos desprendimientos.
El mismo miércoles por la tarde, el Ayuntamiento activó una solución de emergencia mediante un baipás en la red de saneamiento dañada, lo que permitió frenar el vertido de aguas residuales procedentes de los edificios de la ladera este de Tabaiba. Desde el sábado 17 de enero está repuesto el tramo del colector afectado.
El Consistorio recuerda que el municipio dispone de un Programa de Vigilancia Medioambiental, con analíticas periódicas que permiten asegurar que las aguas son aptas para el baño, y solicita a la ciudadanía que respete las restricciones mientras continúan los trabajos en la zona.