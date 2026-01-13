Santa Cruz de Tenerife recibe a las 32 candidatas a reinas del Carnaval 2026

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 calienta motores y, como es ya tradicional, el salón de plenos del ayuntamiento acogió ayer por la tarde el acto de recepción de las 32 candidatas que aspiran a los cetros de reinas del Carnaval en sus categorías de adulta, infantil y mayores. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, junto al concejal de Fiestas, Javier Caraballero, recibieron a las participantes en los tres certámenes de este año.
En su intervención ante las candidatas, Bermúdez aseguró que “este es uno de los momentos más entrañables y esperados de nuestras fiestas, porque representa la ilusión, esfuerzo y tradición que rodea al Carnaval de Santa Cruz”.
Además, valoró que este año “contamos con diez aspirantes a reina infantil, once a reina adulta y once a de los mayores, cifras que reflejan la buena salud de nuestros certámenes y el arraigo que tienen en la ciudad y las familias”.
Por su parte, el concejal de Fiestas agradeció a los diseñadores y sus equipos su labor, y puso en valor que “detrás de cada candidata hay meses de trabajo, creatividad, dedicación y talento”. Además, el edil del área añadió que, “gracias a los patrocinadores de nuestras reinas, contamos con estas majestuosas fantasías”.
Tras los saludos y la entrega de ramos de flores, la representación municipal y las aspirantes a reinas realizaron su primer posado oficial.
Gala inaugural
Las 32 candidatas conocerán este viernes su orden de participación en las galas de elección de la Reina infantil, adulta y de mayores, durante la celebración de la gran gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, que tendrá lugar en el Paseo Teniente Francisco Grandi Giraud (frente a la plaza de España), a las 21.30 horas.
Habrá casi mil localidades para acoger al público, que accederá a las butacas mediante una invitación, que podrá ser retirada por orden de llegada en la misma puerta de acceso el día del acto, hasta completar el aforo. Los accesos se abrirán a partir de las 20.00 horas.
Elvis Sanfiel será el encargado de conducir esta primera cita del Carnaval de los Ritmos Latinos, que contará con la participación de las reinas del año 2025, artistas canarias como Anaé y Zaida Almeida y las comparsas, entre otros.