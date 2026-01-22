Alertan del riesgo de caída de otro drago emblemático en La Laguna: “Una situación crítica”

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ha alertado del riesgo de fractura y caída del drago que se encuentra en la Junta Suprema de Canarias, en La Laguna, un ejemplar que considera uno de los más emblemáticos del municipio.
La advertencia se ha difundido a través de una publicación en redes sociales en la que el colectivo reclama una intervención urgente por parte del Ayuntamiento.
Según explica ATAN, durante una reunión mantenida hace casi tres meses con representantes municipales, en la que también participaron dos miembros del Comité Técnico de Conservación del Drago de Icod, se advirtió de la situación crítica de este árbol.
En ese encuentro, asegura que uno de los técnicos informó de la existencia de un documento registrado en el que se alertaba del riesgo real de fractura del ejemplar y se detallaban las medidas necesarias para su conservación.
El drago se encuentra inclinado, en una zona de tránsito peatonal, y presenta raíces asfixiadas que sobresalen del alcorque, según detalla la asociación. ATAN señala que, si no se actúa, el árbol podría acabar cayendo.
Entre las medidas que considera imprescindibles figuran el atirantado con collarín, la colocación de un pie derecho y la ampliación del alcorque.
En su publicación, la asociación recuerda que hace apenas unos meses se produjo la tala del drago de la calle Mazurca, en La Laguna, y afirma que no se ha actuado ni para salvar aquel ejemplar ni para asegurar el de la Junta Suprema, pese a las advertencias realizadas.
Todas las medidas previstas por el Ayuntamiento
Desde la Unidad de Parques y Jardines del Ayuntamiento de La Laguna han indicado a DIARIO DE AVISOS que el drago de la Junta Suprema está siendo objeto de seguimiento continuado desde hace años.
Según el consistorio, se han analizado distintos sistemas de sujeción para el anillado de los brazos principales del árbol con el fin de determinar la solución más adecuada desde el punto de vista técnico y de conservación.
El Ayuntamiento señala que el pasado 16 de diciembre se encargó a la empresa adjudicataria del servicio la ejecución del sistema de sujeción considerado más idóneo.
De forma paralela, está prevista la ampliación del alcorque existente y el vallado perimetral del mismo, una actuación que ya ha sido proyectada y valorada técnicamente, cuya ejecución se estima en un plazo breve.
Asimismo, el consistorio indica que se está trabajando de manera coordinada con la Gerencia de Urbanismo para realizar los estudios necesarios de cara a la eventual colocación de una estructura de soporte que garantice la estabilidad y correcta conservación del ejemplar.
Otro drago talado en La Laguna
La alerta de ATAN se produce tras la tala de un drago en la calle Mazurca número 9, ocurrida el 4 de noviembre de 2025, una actuación que generó polémica entre colectivos ecologistas y la administración local.
El Ayuntamiento justificó entonces la retirada del árbol alegando que el ejemplar, situado en una propiedad privada, presentaba signos de enfermedad, según los informes recibidos.
ATAN, sin embargo, acusó al consistorio de no proteger el patrimonio natural pese a conocer, según sostiene el colectivo, que la tala era inminente.
La asociación también señaló a la empresa propietaria de la parcela y anunció que revelaría su identidad y los negocios vinculados.
La protección del drago canario en La Laguna, blindada
La situación de los dragos en el municipio ha sido objeto de debate político reciente. El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó el 11 de diciembre de 2025 por unanimidad una moción presentada por la concejala Carmen Peña, del grupo Drago Verdes Canarias, para reforzar la protección del drago canario en el municipio.
La iniciativa se apoyó en denuncias sobre el estado de ejemplares situados en fincas privadas, algunos con más de 75 años de antigüedad, y en la retirada de elementos de protección, presencia de maquinaria y movimientos de tierra en su entorno.
La moción recordó que el drago canario forma parte del patrimonio natural del Archipiélago y está protegido por distintas normativas, como el Catálogo Español de Especies Protegidas y el Catálogo de Árboles Singulares de Canarias.
Entre los acuerdos aprobados se incluyen la actualización del catálogo local de arbolado, la elaboración de un inventario municipal de ejemplares protegidos, la promoción de una ordenanza específica de protección del drago, la supervisión técnica de obras públicas y privadas, y la prohibición de usos ornamentales que puedan causar daños fisiológicos a estos árboles.