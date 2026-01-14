Más espacio para peatones y nuevas reglas para patinetes: Santa Cruz de Tenerife abre el debate sobre su movilidad

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inició ayer el proceso de consulta pública para elaborar la nueva Ordenanza de Movilidad, en el que se pretende que participen los colectivos implicados, “peatones, personas con discapacidad, comerciantes, transportistas, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) y ciudadanía, con la intención de cumplir con los plazos normativos, empezando con esta consulta pública previa, para a continuación redactar el proyecto definitivo acompañado de la memoria de análisis de impacto normativo”, detalla el alcalde, José Manuel Bermúdez.
El primer edil pone de manifiesto que “el procedimiento continuaría con la elevación del proyecto normativo al pleno municipal para su aprobación inicial, que luego se somete a información pública durante otro mes, y ya pasada esa información pública se recogen las alegaciones presentadas y, en su caso, se modifica el texto normativo”. El regidor añade que “su importancia radica en que el municipio precisa una ordenanza en esta materia que contemple los nuevos escenarios que se dan en la ciudad, así como los diferentes modos de transporte y desplazamientos, donde deben convivir con el uso peatonal de la capital”.
Web del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Desde la web, “las preguntas a las que son convocados los colectivos implicados a su participación se concentran en cuatro grandes bloques, tales como problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; necesidad y oportunidad de su aprobación; objetivos de la norma, y posibles soluciones regulatorias y no regulatorias”, aclara la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, que recuerda que “el plazo se extiende hasta el 14 de febrero”.
Alonso señala que “en el primer apartado se pretende la elaboración de una nueva ordenanza de tráfico para responder a problemas estructurales y emergentes que afectan al modelo de movilidad urbana del municipio” y añade que “en el segundo, se explicita la necesidad de la ordenanza para solventar problemas que afectan a la seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y convivencia”.
“La tercera cuestión que sale a debate -continúa la concejala- tiene que ver con los objetivos de la norma, que de manera general se sintetiza en la finalidad de regular la circulación de vehículos, bicicletas, VMP y peatones, preservando la seguridad vial, el uso peatonal y la movilidad sostenible”.