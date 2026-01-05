Santa Cruz pedirá abrir un nuevo punto limpio para residuos urbanos de gran tamaño

Santa Cruz cuenta con solo un punto limpio fijo para todo el municipio, ubicado en el barranco de Jagua, en la Dársena Pesquera, junto a la autovía de San Andrés. Esta instalación, destinada a que los ciudadanos depositen residuos urbanos de gran tamaño, apenas registra cifras elevadas en su utilización, ya que “se recopila lo mismo que en el punto limpio de Buenavista”, municipio que cuenta con casi 5.000 habitantes frente a los 212.000 de la capital.
Por ello, el Ayuntamiento chicharrero ha anunciado que solicitará al Cabildo, organismo encargado de la gestión de residuos en la Isla, que financie la creación de un segundo punto limpio para Santa Cruz, el cual se prevé ubicar entre el distrito Ofra-Costa Sur y el Suroeste, según adelantó a DIARIO DE AVISOS el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife.
Tenerife cuenta con ocho puntos limpios para el depósito gratuito de residuos: Jagua (Dársena Pesquera de Santa Cruz); Las Torres de Taco (La Laguna); Polígono Industrial de Güímar; Arona (subida al Valle de San Lorenzo); Adeje; Buenavista del Norte; Polígono Industrial de San Jerónimo (La Orotava); y La Guancha. Todos dependientes del Cabildo insular.
Al respecto, Tarife indicó que “gran parte de los chicharreros usan el punto limpio de Taco, quizás por desconocer que existe el de Jagua, por lo que vamos a pedir al Cabildo que financie una nueva instalación para la recogida de residuos en la capital. El Ayuntamiento paga una tasa a la Corporación insular de 90 euros por tonelada de basura por el uso de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos (PIRS), lo que implica un coste para el municipio. La intención es que parte de la recaudación obtenida con la nueva tasa municipal de basura, a la que nos obliga el Estado, se traduzca en mejoras para los ciudadanos. Propondremos a Cabildo y Gobierno de Canarias, al que también se derivará parte del basurazo, que atienda esta petición”.