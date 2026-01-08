El SEPE activará automáticamente el Complemento de Apoyo al Empleo: así afecta a tu paro si empiezas a trabajar

Desde el 1 de enero de 2026, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aplica de forma automática el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) a las personas que están cobrando una prestación contributiva por desempleo y comienzan a trabajar.
Esto significa que, si una persona está percibiendo el paro y encuentra un empleo, empezará a cobrar este complemento sin necesidad de realizar ningún trámite.
En caso de no querer percibirlo, será necesario solicitar expresamente la suspensión del CAE.
Qué es el Complemento de Apoyo al Empleo
El Complemento de Apoyo al Empleo es un instrumento económico del SEPE que permite que una persona que está cobrando una prestación contributiva continúe recibiendo un ingreso del SEPE cuando comienza a trabajar por cuenta ajena, tanto a jornada completa como parcial. Mientras trabaja, mantiene este ingreso denominado CAE.
Cómo se cobra si se encuentra trabajo
A partir del 1 de enero de 2026, el CAE se reconoce de forma automática cuando una persona que cobra una prestación contributiva inicia un trabajo por cuenta ajena y cumple los requisitos establecidos en la ley. No es necesario solicitarlo.
Requisitos para cobrar el CAE
Para poder percibir el Complemento de Apoyo al Empleo deben cumplirse las siguientes condiciones:
- Tener una prestación contributiva aprobada de al menos 14 meses de duración, concedida después del 1 de abril de 2025.
- Haber cobrado un mínimo de 9 meses de dicha prestación.
- Haber iniciado un contrato por cuenta ajena, a jornada completa o parcial.
El SEPE indica que los subsidios funcionan de forma diferente y no se rigen por este mismo sistema.
Cuánto tiempo se puede cobrar
El Complemento de Apoyo al Empleo puede percibirse durante un máximo de 180 días.
El CAE consume días de prestación
Es importante tener en cuenta que el CAE consume días de paro. Cada día cobrado como Complemento de Apoyo al Empleo equivale a un día de prestación contributiva.
Cuál es la cuantía del complemento
La cuantía del CAE no es fija. Varía cada mes en función de:
- La jornada laboral (completa o parcial).
- El mes en el que se inicia el trabajo.
El SEPE establece estas cantidades en una tabla específica para cada caso.
Qué hacer si no se quiere cobrar el CAE
Desde el 1 de enero de 2026, el CAE se reconoce automáticamente a quienes cobren una prestación contributiva y cumplan los requisitos. Si una persona no desea percibirlo porque quiere conservar los días de prestación para el futuro, deberá solicitar la suspensión del Complemento de Apoyo al Empleo.