Seve Díaz, el tinerfeño que conquista la Michelin con su cocina autodidacta

Conseguir una mesa en El Taller de Seve Díaz se ha convertido en una tarea que exige paciencia: las reservas se cierran con meses de antelación debido al creciente reconocimiento del restaurante. Y ahora, ese éxito acaba de recibir uno de los mayores respaldos del sector gastronómico.
El establecimiento de Seve Díaz obtuvo su primera estrella Michelin durante la gala de presentación de la Guía 2026, celebrada en Málaga. Un hito que consolida al restaurante como una de las referencias culinarias de Tenerife y de Canarias. No es un logro aislado: ya en 2019, El Taller de Seve Díaz fue distinguido como Mejor Restaurante en los Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS.
Un restaurante imprescindible en Tenerife
Ubicado en la calle San Felipe, en pleno Puerto de la Cruz y a escasos metros de la plaza del Charco, El Taller de Seve Díaz se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan alta cocina con identidad canaria. La propuesta del chef combina sencillez, respeto absoluto por el producto y una presentación contemporánea que realza sabores, aromas y texturas sin artificios innecesarios.
La estrella Michelin no solo reconoce una trayectoria consolidada, sino también una forma de entender la cocina basada en la honestidad del plato y la calidad de la materia prima.
Seve Díaz, un chef autodidacta con alma de músico
Antes de destacar entre fogones, Seve Díaz fue músico. Quienes le escucharon tocar la guitarra aseguran que tenía talento para haber hecho carrera en ese ámbito. Sin embargo, el cocinero portuense decidió cambiar de rumbo y apostar por la gastronomía. Lo hizo sin una formación académica tradicional: Seve Díaz es autodidacta.
Su recorrido profesional incluye etapas en establecimientos como Las Terrazas de El Sauzal, el Hotel Mencey o La Finca del Patio, hasta que finalmente abrió su propio espacio gastronómico, donde ha desarrollado una cocina personal y reconocible.
Cocina de producto, kilómetro 0 y vinos canarios
La filosofía culinaria de Seve Díaz se apoya en una premisa clara: producto de calidad, técnica precisa y respeto por los ingredientes. El chef apuesta por la compra diaria y prioriza materias primas de cercanía y kilómetro 0, una elección que refuerza el vínculo entre su cocina y el territorio.
Sus platos se acompañan de una cuidada selección de vinos canarios, en coherencia con una propuesta que reivindica el valor de la gastronomía local desde una mirada contemporánea.
Raíces familiares y emoción intacta
Parte de la identidad culinaria de Seve Díaz nace en el ámbito familiar. El chef recuerda con especial cariño los almuerzos de su infancia, cuando su madre, Blanca Nieves Yanes, cocinaba para siete hijos “combinando ingredientes de aquí y de allá” hasta crear platos memorables. Aquella cocina doméstica, basada en el ingenio y el sabor, marcó de forma decisiva su manera de entender los fogones.
Aunque todavía se emociona al evocar conciertos compartidos con figuras como Benito Cabrera o el fallecido Miguel Ángel Negrín, Seve Díaz sabe que su escenario actual está en su restaurante, donde cada servicio reafirma una vocación que no deja de crecer.
Seve Díaz, de Puerto de la Cruz a la élite gastronómica
La estrella Michelin confirma lo que muchos comensales ya sabían: Seve Díaz ha logrado situar su proyecto personal entre los grandes nombres de la cocina contemporánea. Desde el Norte de Tenerife, su propuesta combina raíces, técnica y sensibilidad, demostrando que la excelencia gastronómica también se construye desde la autenticidad.