‘Sirat’ consigue dos candidaturas al Óscar y ‘Los pecadores’, el récord

Los pecadores, el film dirigido por Ryan Coogler, batió este jueves el récord histórico de candidaturas a los Óscar con un total de 16. La película protagonizada por Michael B. Jordan parte, junto a Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que acumula 13 nominaciones, como gran favorita en la gala de entrega de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que tendrá lugar el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
El film de terror ambientado en el Misisipi de los años 30 ha superado la marca de 14 candidaturas que hasta ahora poseían Eva al desnudo (1950), Titanic (1997) y La La Land (2017).
Tras Los pecadores aparece muy destacada Una batalla tras otra, una de las grandes triunfadoras hasta ahora en la temporada de premios, que opta a 13 galardones. Después figuran Valor sentimental, Marty Supreme y Frankenstein, con nueve nominaciones cada una, y Hamnet, de Chloé Zhao, con ocho candidaturas. Junto a estos seis títulos, F1: la película, Bugonia, El agente secreto, y Sueños de trenes completan la decena de aspirantes a mejor película. Chloé Zhao (Hamnet), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Trier (Valor sentimental), Joshua Safdie (Marty Supreme) y Ryan Coogler (Los pecadores) son los cinco cineastas candidatos a la mejor dirección.
Sirat, la cinta española de Óliver Laxe, está entre las cinco nominadas al Óscar a la mejor película internacional. Categoría en la que competirá con la iraní Un simple accidente, de Jafar Panahi; la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier; la tunecina La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania, y la brasileña El agente secreto. El film español también ha sido nominado al premio a mejor sonido, una categoría en la que el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas compite con F1, Frankenstein, Una batalla tras otra y Los pecadores.
La gala de los premios estadounidenses tendrá lugar el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles
En las categorías interpretativas, Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Valor sentimental), Emma Stone (Bugonia) y la gran favorita, Jessie Buckley (Hamnet), compiten por el Óscar a la mejor actriz, mientras que Wagner Moura (El agente secreto), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon) y Michael B. Jordan (Los pecadores) son los nominados a mejor actor.
Las candidatas a mejor actriz de reparto son Elle Fanning (Valor sentimental), Amy Madigan (Weapons), Wunmi Mosaku (Los pecadores), Teyana Taylor (Una batalla tras otra) e Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental). Benicio del Toro (Una batalla tras otra), Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Los pecadores), Sean Penn (Una batalla tras otra) y Stellan Skarsgard (Valor sentimental) optan al Óscar a mejor actor de reparto.
NUEVO PREMIO
En la nueva categoría, la dedicada a premiar la dirección de casting o reparto, los nominados son Nina Gold (Hamnet), Cassandra Kulukundis (Una batalla tras otra), Francine Maisler (Los pecadores), Gabriel Domingues (El agente secreto), y Jennifer Venditti (Marty Supreme). En el apartado de mejor película de animación figuran como candidatas Arco, Elio, Little Amélie, Zootrópolis 2 y Las guerreras k-pop.
En la relación de aspirantes al guion original están Robert Kaplow (Blue Moon), Jafar Panahi (Un simple accidente), Ronald Bronstein y Josh Safdie (Marty Supreme), Joachim Trier y Eskil Vogt (Valor sentimental) y Ryan Coogler (Los pecadores).