TEA estrena en Canarias ‘Adiós Cuba’, la nueva película de Rolando Díaz

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, proyecta desde este viernes y hasta el domingo (19.00 horas) Adiós Cuba, un drama de Rolando Díaz que bebe de las experiencias de la diáspora cubana en España y otros países. Yuliet Cruz, Betiza Bismark y Frank Moreno encabezan un elenco muy familiarizado con esta cuestión, ya que los tres salieron también de la isla.
LO INDIVIDUAL Y LO COLECTIVO
Ganadora del Premio del Público en el Festival de Cine Iberoamericano de Trieste, la película reúne elementos de ficción y fragmentos cercanos al documental. El film, que se estrena en Canarias tras su paso por el Festival de Cine de Miami, construye un relato que refleja tanto experiencias individuales como procesos colectivos asociados al exilio y a la transformación de la identidad.
El director presentará las tres sesiones y en la de hoy viernes, al finalizar la proyección, participará en un coloquio junto al responsable de Audiovisuales de TEA Tenerife Espacio de las Artes, Emilio Ramal.
Adiós Cuba presenta a Caridad, una directora de teatro exiliada en Valencia, que se empeña en montar una obra sobre el éxodo cubano. Para ello se propone dialogar con mujeres y hombres que, desde distintos confines, le cuentan sus experiencias; todas, con riesgo para sus vidas. Con esos testimonios dialogados, se propone desarrollar una dinámica puesta en escena que lleve a la emoción, el dolor y, por momentos, a la risa, porque hasta en los peores momentos hay espacio para reír.
Rolando Díaz alcanzó notoriedad internacional en 1984 con Los pájaros tirándole a la escopeta, obra que marcó un hito dentro de la cinematografía de la isla. A lo largo de su trayectoria ha dirigido títulos como Si me comprendieras (1999) y Dossier de ausencias (2020). Desde 1994 reside en Canarias, donde ha continuado desarrollando su labor creativa manteniendo el vínculo con las historias que atraviesan a la diáspora cubana.