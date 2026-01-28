Ni en Tenerife ni en Gran Canaria: el mejor plato de vieja se come en Andalucía

El restaurante Cooking Almadraba (Conil de la Frontera, Cádiz) se ha convertido en el ganador del V Concurso Cocinando el Mar y Nuestros Ríos, en Madrid Fusión Alimentos de España, en una edición en la que el producto de referencia ha sido la vieja (sparisoma cretense). Esta especie de pez es muy típica de Canarias pero no es exclusiva de estas islas, sino que también habita mares templados subtropicales del Mediterráneo y el Atlántico nororiental.
Luis Callealta, chef del restaurante gaditano Cooking Almadraba, se ha impuesto al resto de los participantes de esta edición con un plato a base de una vieja al mojo verde en sopa yódica cítrica. Un primer puesto que ha resultado ser arduo de conseguir por la alta calidad de los candidatos presentes este año, con nombres como Jorge Lengua (Llavor, Orpesa, Castellón), Carlos del Portillo (Bistronómika, Madrid), Antonio Negrín (La ventita del Foodie, Madrid), Rubén Álvarez (La Nueva Santuca, Santillana del Mar, Cantabria) y Antonio Pérez Rubio (El Claustro de los Agustinos, Haro, La Rioja).
Por otro lado, novedad de este año en el marco de los concursos del escenario Madrid Fusión Pastry, ha sido el de Mejor Cruasán Gourmand con Salmón Ahumado que ya tiene a su primer ganador. Se trata del pastelero catalán Eric Ortuño (L’Atelier, Barcelona), que se ha impuesto a sus compañeros en una competición muy reñida.